Sabato 1 aprile torna in Granda la Giornata dell'orgoglio democratico

Un incontro con i tesserati, i simpatizzanti e i sostenitori del Partito Democratico. ed uno scambio di idee e opinioni con chi non vota lo schieramento ma è disponibile ad un confronto sincero sui grandi temi di attualità che guardano al presente e soprattutto al futuro.

Questi i due obiettivi che la comunità della Granda si pone per la II giornata dell’Orgoglio democratico organizzata per sabato 1 aprile in tante piazze e luoghi della provincia Granda .

"Una testimonianza di impegno e partecipazione che prosegue e ravviva la tanta energia raccolta dalle migliaia di cittadini che si sono attivati durante l’esperienza delle recenti elezioni primarie - sostiene in una nota il PD provinciale -. La volontà di discutere e soprattutto di praticare una buona politica c’è ed è palpabile, nella nostra provincia come altrove. Si fa sentire la volontà di rimettere al centro una politica fatta di impegno dal basso per comunità grandi e piccole, alternativa all’eterna campagna elettorale delle destre populiste e sovraniste sempre più radicate anche nel tradizionalmente moderato cuneese".

I gazebo si troveranno nei seguenti luoghi:

Alba, Piazza M. Ferrero angolo via Vittorio Emanuele II, dalle 9.00 alle 12.00

Bra, Via Cavour dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18.30

Caraglio, via Roma angolo piazza Giolitti, dalle 08.00 alle 12.00

Carrù, Piazza Perotti dalle 9.00 alle 13.00

Cherasco, Piazza Caduti, dalle 9.30 alle 12.30

Cuneo, Piazza della Costituzione, dalle 09.30 alle 12.30 e Via Roma angolo via Caraglio, dalle 16.00 alle 18.30

Dogliani, piazza Carlo Alberto, dalle 9.00 alle 13.00

Fossano, viale Alpi angolo corso Colombo, dalle 10.00 alle 12.00

Mondovì, Corso Statuto dalle 9.00 alle 11.30 e Via del Rinchiuso 4/d dalle 15.00 alle 17.00

Paesana, Piazza Vittorio Veneto dalle 15.00 alle 19.00

Piasco, Piazza Tommaso Rosso dalle 09.00 alle 12.30

Saluzzo, Corso Italia dalle 15.30 alle 19.00

Savigliano Piazza Santarosa, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00