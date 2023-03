Calcio Serie D: nel weekend si torna in campo, sabato pomeriggio Sanremese-Fossano

Archiviata la pausa per la Viareggio Cup si torna a giocare sui campi del girone A di Serie D.

La 33^giornata (14^di ritorno) avrà inizio sabato pomeriggio con tre anticipi (fischio d'inizio alle ore 15).

Tra questi Sanremese-Fossano, sfida sulla carta proibitiva per la squadra di Viassi che proverà a dare continuità alla vittoria (la prima in campionato) ottenuta contro la Castanese e chiudere la stagione in maniera positiva nonostante l'ormai certa retrocessione.

Sempre sabato Pinerolo-Castellanzese e Legnano-Chieri.

Domenica le altre partite (ore 15), tra cui Bra-Casale.

PARTITE DI SABATO E DESIGNAZIONI ARBITRALI

Legnano-Chieri: Valerio Gambacurta di Enna

Pinerolo-Castellanzese: Marco Ferrara di Roma 2

Sanremese-Fossano: Marco Vicardi di Lovere

Domenica (ore 15): Asti-Derthona, Bra-Casale, Castanese-Pont Donnaz, Chisola-Borgosesia, Fezzanese-Ligorna, Gozzano-Stresa, Stresi-Vado.

CLASSIFICA: Sestri*78, Sanremese 66, Vado 64, Bra 58, Ligorna* 54, Gozzano 48, Legnano 47, Asti 46, Fezzanese 43, Castellanzese 42, Pont Donnaz 40, Chieri 39, Borgosesia 37, Derthona 36, Pinerolo 35, Chisola 33, Castanese 31, Stresa 28, Casale 22, Fossano 12

*una partita in meno