Nuoto: il CSR fa in incetta di medaglie ai Campionati Regionali FINP FISDIR

Gli atleti CSR hanno di nuovo fatto il pieno di medaglie ai Campionati Regionali FINP FISDIR a Novara.

12 atleti, 15 ori, due staffette sul gradino più alto del podio.

Splendide prestazioni di tutti, grande impegno e determinazione e grande spirito di squadra che questa volta ha allargato i confini, trovando tre splendidi atleti nella società Paideia Sport di Torino che hanno accolto con grande affetto il quarto staffettista CSR, raggiungendo l'oro a pieno titolo.

Eccoli i grandi atleti del Centro Sportivo Roero, allenati presso il Centro Sportivo Roero di Alba e di Sommariva Perno, dal più giovane: Enrico Eandi Quiang, Artem Lorenzo Nasi, Giorgio Biolato, MatteoBordizzo, William Sula, Anastasija Bruschi, Carlo Marolo Kety. Gallesio, Nadia Ghezzi, Mauro Magliano, Tiziana Fragoletto e Paolo Cassini.

I tre atleti della società Paideia Sport, uniti nella staffetta vincente al CSR: Matteo Tallone, Sovilla Jonathan e Marco Tiberio e loro tecnici Elena Grosso e Marco Vischioni ai quali va il ringraziamento ufficiale del CRS per l'accoglienza calorosa.

I tecnici CSR, Lorenza Bar, Ciro Porreca, Cecilia Albonico e Sofia Glacone, ringraziano tutti gli atleti e le loro famiglie per la grande dedizione che investono nel progetto del nuoto paralimpico al Centro Sportivo RoeraNei prossimi due mesi, due dei giovani atleti CSR, Bruschi Anastasja e Nasi Artem Lorenzo, seguiranno allenamenti supplementari in vista dei Campionati Italiani Giovanili FINP, in calendario il 7 maggio a Livorno; un grande in bocca al lupo e a giugno chiusura di stagione con festa in piscina per tutti gli atleti.