Twirling: al via il campionato di serie A, Carrù ok

Sabato 25 e domenica 26 marzo, presso il Palazzetto dello Sport di Cantalupa, ha avuto avvio il primo dei tre appuntamenti del Campionato italiano di Serie A e l’Asd Twirling Carrù ha dimostrato di meritare il suo posto nella massima serie.

Di seguito i piazzamenti.

Nella categoria free-style junior Sofia STRALLA è salita sul 2° posto del podio Giulia BRUNO ha meritato un 4°posto Noemi LASAGNA - al suo esordio nel free-style in serie A - raggiunge il 10°posto Nella categoria free-style senior Marika OTTAVIANO si piazza al 10° posto Francesca LASAGNA raggiunge la 12° posizione Nella categoria duo junior La coppia formata da Viola CHIERA e Matilde MILANI sale sul podio piazzandosi al 3° posto Nella categoria team junior 1°meritato posto per il team formato da Nicole BONINO, Giulia BRUNO, Viola CHIERA, Giulia GARELLI, Noemi LASAGNA, Matilde MILANI, Sofia STRALLA e Sara VINAI che vince la categoria dopo un esercizio carico di energia.

Nella categoria team senior 2° posto per il team composto da Giulia BERTOTTO, Francesca CARNEVALE (Twirling New Bra), Francesca GABUTTI, Francesca LASAGNA, Valentina MASSIMINO, Gaia OCCELLI e Marika OTTAVIANO che mette in campo esperienza e grazia uniche.

Prossimo appuntamento previsto nelle Marche – a Jesi (AN) – per sabato 22 e domenica 23 aprile.