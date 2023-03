I luoghi della cultura e i musei di Saluzzo si preparano per gli appuntamenti pasquali

MuSa – Musei Saluzzo vi aspetta anche a Pasqua! Tutti i Musei cittadini saranno infatti aperti a Pasqua e Pasquetta, domenica 9 e lunedì 10 aprile, con i seguenti orari:

. Castiglia (Museo della Memoria Carceraria, Museo della Civiltà Cavalleresca e

Esposizione e collezione permanente - Fondazione Garuzzo) domenica 9 e lunedì 10 aprile dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 19:00

. Museo Civico Casa Cavassa domenica 9 e lunedì 10 aprile dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 19:00

. Antico Palazzo Comunale (Pinacoteca Matteo Olivero e Torre Civica) domenica 9 e lunedì aprile 10 dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 19:00

. Casa Pellico domenica 9 e lunedì 10 dalle ore 14:00 alle 19:00



In entrambi i giorni vi sarà la possibilità di partecipare alle visite guidate a partenza fissa delle ore 11:00, 15:30, 16:30 e 17:30 sia in Castiglia, al costo di 5 euro, che a Casa Cavassa, al costo di 2 euro, oltre al costo del biglietto d’ingresso al Museo.



In Castiglia la guida accompagnerà i visitatori alla scoperta della struttura dell’antica dimora dei Marchesi e della sua lunga storia attraverso il percorso dei camminamenti di ronda, mentre le visite guidate in Casa Cavassa verteranno sulla storia del palazzo rinascimentale, donato da Emanuele Tapparelli D’Azeglio alla Città di Saluzzo come Museo, e sulle sale riccamente decorate al suo interno.



Per informazioni e prenotazioni è possibile inviare una email a musa@itur.it, chiamare o inviare un messaggio WhatsApp al numero 329 3940334.