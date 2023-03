Bra: modifiche temporanee alla viabilità in diverse vie della città

Nei prossimi giorni sono previste alcune modifiche temporanee alla viabilità in diverse strade cittadine. Si comincia da via Umberto I, dove nella giornata di lunedì 3 aprile 2023 è prevista la chiusura al traffico del tratto compreso tra via Magenta e via Santa Croce dalle 8 fino alla fine dei lavori per consentire ad Egea acque di procedere alla riparazione di una perdita dell’acquedotto.

La stessa Egea acque procederà all’esecuzione di lavori sulla rete fognaria in strada Falchetto. L’intervento renderà necessario istituire dal 3 al 21 aprile un senso unico di marcia sulla via con direzione di marcia da viale Industria verso la tangenziale in Bra.

Infine, nella giornata di martedì 4 aprile viene istituito dalle 8 fino alla conclusione dei lavori un divieto di transito in via Monte di Pietà per consentire lo smontaggio delle impalcature utilizzate per il rifacimento dell’intonaco della porzione moderna del municipio. Nessun blocco della circolazione in via Barbacana, dove l’analogo cantiere si limiterà ad occupare temporaneamente i posti auto riservati ai disabili posti di fronte all’accesso al palazzo comunale.

Tutte le modifiche alla viabilità verranno segnalate da apposita segnaletica, installata a cura della ditta che procede ai lavori.