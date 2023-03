Volley: la Lpm Bam Mondovì attende la Roma dei record, la presidente Fissolo: "Domenica sarà importante il supporto di tutti" (VIDEO)

Si avvicina il giorno della grande sfida, quella tra la Lpm Bam Mondovì e la Roma Volley. Domenica alle 17, infatti, le due squadre si affronteranno al PalaManera. nella gara valida per la quarta giornata della Pool Promozione.

Un match che potrebbe rivelarsi decisivo soprattutto per le giallorosse capitoline, che in caso di vittoria (con qualsiasi risultato) conquisterebbero con due giornate di anticipo la promozione diretta in A1. Le Pumine di Solforati proveranno a rovinare la festa di una Roma che in questa stagione ha fatto incetta di vittorie.

Tra Campionato e Coppa Italia, le ragazze di coach Cuccarini hanno raccolto 25 vittorie su 26 partite giocate. Solo la Millenium Brescia è riuscita a infrangere al tie-break l'imbattibilità di una squadra costruita per stracciare il campionato. La Lpm, tuttavia, cercherà di vendere cara la pelle e di uscire dal campo con un risultato positivo e punti utili a rafforzare la propria corsa verso un piazzamento Play-off.

I nostri microfoni hanno raggiunto la presidente del Puma Alessandra Fissolo, per raccogliere le sensazioni che si vivono in queste ore in casa Puma. Con la "numero uno" della Lpm si è parlato non solo della prima squadra, ma anche dei grandi risultati già ottenuti dal settore giovanile e del Torneo della Ceramica, in programma nel monregalese il 7 e l'8 aprile prossimi. Ecco l'intervista completa con la presidente Alessandra Fissolo: