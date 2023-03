Alba, grazie a "Visita, Ama, Rispetta" la Protezione Civile ha ripulito banchine stradali e fossi

Si è rinnovato il consolidato appuntamento primaverile dell'edizione 2023 di “Visita, Ama, Rispetta”, il progetto finalizzato alla tutela dell'ambiente e della bellezza del nostro territorio avviato nel 2018 e voluto da Associazione Commercianti Albesi, Consorzio Turistico Langhe Monferrato Roero, Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, con il supporto dell’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato, della Regione Piemonte Assessorato al Turismo e dell'Associazione Alba Iniziative – AlbaIn, si avvale di partner tecnici come la Protezione Civile della provincia di Cuneo e Coabser.

Un ringraziamento particolare va indirizzato proprio ai volontari dei Gruppi di Protezione Civile del territorio, coordinati da Gianni Bonino, che in ogni occasione dimostrano grande disponibilità e amore per il paesaggio e che nel fine settimana del 25 e 26 marzo scorsi - e in qualche caso con prosecuzione in questi giorni - si sono adoperati per ripulire le banchine stradali e fossi.

Va sottolineato come, purtroppo, anche in questa occasione, sia stato constatato con amarezza che il malcostume del littering non è ancora stato debellato: rifiuti, piccoli e grandi, sono stati rinvenuti in ingenti quantità e conferiti in discarica dai Gruppi di volontari.

Ancora una volta, dunque, un intenso e proficuo impegno, con dispiegamento di uomini e mezzi, per presentare le nostre colline nella veste migliore all'esordio della stagione turistica, quando è particolarmente gradito ai visitatori – così come agli stessi residenti – avventurarsi nelle prime uscite outdoor, per esperienze immersive nei paesaggi Patrimonio dell'Umanità.