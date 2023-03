Cuneo: “Giù le mani da piazza Europa”. Opposizione compatta contro il progetto della Giunta Manassero

"Giù le mani da piazza Europa”. È con questo slogan che tutta l’opposizione del Comune di Cuneo, farà sentire la sua voce in una unica e coesa protesta nei confronti dei progetti previsti per la piazza cittadina, dalla giunta comunale guidata dal sindaco Patrizia Manassero.

La manifestazione è fissata per oggi, venerdì 31 marzo, alle ore 17,30, naturalmente in piazza Europa.

Insieme agli esponenti di Forza Italia, Fratelli d’Italia, SiAmo Cuneo, Lega, Lauria, Indipendenti, Cuneo Mia e Cuneo per i Beni Comuni, manifesteranno il loro dissenso all’abbattimento degli alberi della piazza per realizzare un mega parcheggio, anche Lipu, Legambiente, Pronatura Cuneo e Fridays For Future.

“Abbiamo cercato in tutti i modi di convincere la maggioranza guidata dal sindaco Manassero a non realizzare questo progetto - sottolinea Franco Civallero (FI) -. È un progetto inutile, che i cuneesi non vogliono. Ho anche fatto presente che neppure la totalità di quel 20 percento che ha votato Manassero, è contenta di questo progetto. I cedri non vanno abbattuti e si può procedere alla pulizia del sagrato della piazza senza fare scavi inutili.

Inoltre - prosegue Civallero - mi pare di scorgere in molte decisioni di questa maggioranza il volere dell’ormai ex sindaco Federico Borgna, che pare imporre la sua linea anche se non è più il primo cittadino. Noi non molliamo: piazza Europa non deve essere deturpata per creare un parcheggio che, tra l’altro. la stragrande maggioranza dei cuneesi non vuole. Andremo fino in fondo, così come non faremo sconti per quanto concerne la tettoia Vinai”.