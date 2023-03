Pioggia di buoni spesa e croissant a Verzuolo (CN) per l’apertura del 1° MD

Presenti all’inaugurazione il Sindaco Giovanni Carlo Panero e il Vice Sindaco Giampiero Pettiti accompagnati dal Responsabile Ufficio Tecnico Geom. Ricciardelli che ha seguito l’iter di realizzazione dello store.

Giusto in tempo per offrire ai 7.000 abitanti e ai residenti delle Valli Varaita e Maira, alla cui confluenza si situa Verzuolo, tante buone cose per la spesa di Pasqua: dalla buona frutta di stagione, alla buona macelleria, alla buona gastronomia per la tavola delle feste, al buon pane caldo tutti i giorni, alla buona linea di prodotti ittici, come propone il volantino dell’apertura con il sorriso inconfondibile di Antonella Clerici in copertina.

Il nuovo MD di Verzuolo, il 2° in provincia di Cuneo, il 36° in Piemonte, ha richiesto un lavoro di ripristino dell’area per smantellare e smaltire edifici abbandonati e impianti tecnici ex Enel non più utilizzati, durato 5 mesi. Il risultato è un moderno MD a format “La via del fresco” che destina 1.375m2 alla vendita food (per l’80%) e non food e adotta le migliori tecnologie a basso consumo energetico, pannelli fotovoltaici, impianto d’illuminazione a Led.

Pianta rettangolare, 6 corsie e 5 casse, impiegherà 21 dipendenti di cui 12 neo assunti età media 32 anni, tutti di Verzuolo e comuni limitrofi.

Aperto dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 21.00, la domenica dalle 8.00 alle 20.30, offre un comodo parcheggio da 124 posti auto.

Un’Apecar MD ha distribuito migliaia di coupon sconto insieme a Croissant alla Nocciola o Pistacchio Lettere dall’Italia®, il marchio con cui MD seleziona le specialità regionali della Penisola proponendo vere eccellenze al prezzo democratico che da sempre è la scelta dell’insegna: il buono al giusto prezzo.