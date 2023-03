Cherasco: incidente nel cantiere della primaria, 50enne elitrasportato al "Santa Croce"

Un incidente sul lavoro si è verificato questa mattina a Cherasco, nel cantiere aperto per la costruzione della nuova scuola primaria, in corso di ultimazione in piazza Giovanni Paolo II, alle spalle della locale Stazione dei Carabinieri.



Coinvolto un operaio di 50 anni che, secondo le prime informazioni in nostro possesso, avrebbe perso l’equilibrio mentre si trovava a operare su una scala, dalla quale sarebbe caduto a terra. fortunatamente da un’altezza non particolarmente rilevante.



Nella caduta l’operaio avrebbe però battuto violentemente il capo, rimediando un serio trauma cranico.



All’arrivo dei soccorsi l’uomo era comunque cosciente. I sanitari del servizio regionale 118 hanno ritenuto di far giungere sul posto il mezzo dell’elisoccorso, col quale l’operaio è stato trasportato all’ospedale "Santa Croce" di Cuneo con un codice di gravità giallo.



Sul posto sono quindi intervenuti i funzionari del Servizio Prevenzione Infortuni (Spresal) dell’Asl Cn2 per le verifiche del caso sulla dinamica dell’incidente e sullo stato del cantiere. La realizzazione della nuova scuola primaria cheraschese è in stato ormai avanzato. La consegna dell’opera ultimata è attesa per il giugno prossimo.