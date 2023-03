Audi Q8 e-tron e Audi Q8 e-tron Sportback: a tutta avanguardia

Era il 2018 quando la Casa dei quattro anelli apriva le porte alla nuova era della mobilità grazie al primo modello 100% elettrico, Audi e-tron. Oggi, il SUV simbolo del cambiamento, si evolve prendendo il nome di Audi Q8 Sportback e-tron e Audi Q8 e-tron, disponibile nello showroom di Audi Zentrum Cuneo con la possibilità di effettuare un Test Drive, su prenotazione.

Finiture di lusso e funzioni digitali avanzate

La nuova ammiraglia Audi Q8 e-tron ha varcato la soglia della Concessionaria Audi Ufficiale Audi Zentrum Cuneo ed è pronta a conquistare il pubblico, fin dal primo sguardo. Il nuovo look, infatti, è pensato per non passare inosservato grazie all’imponente Singleframe ottagonale con griglia dal design inedito, la cui cornice si estende fin sotto ai proiettori anteriori. La firma luminosa, con estensione lineare fra i due proiettori anteriori, contraddistingue lo stile quattro e rende il frontale ancora più maestoso. Di nuovissima concezione anche i paraurti anteriori e posteriori, nonché i relativi diffusori, che permettono di marcare in maniera netta la differenza tra le estetiche Advanced e S line. Perfetto connubio tra funzionalità e stile, offre una ricca selezione di verniciature esterne che permette la massima personalizzazione, arricchita dalla possibilità di scegliere tra cinque nuovi design di cerchi in lega dalle funzionalità incredibilmente aerodinamiche. Il risultato è una vettura totalmente orientata al futuro, che passa attraverso l’uso consapevole delle risorse, come gli inediti inserti per la plancia in legno di noce marrone chiaro e in materiale tecnico sostenibile ricavato parzialmente dal riciclo delle bottiglie in PET. Il feel racing degli inserti in carbonio con trama a losanghe diventa ora disponibile su tutta la gamma Q8 e-tron. Gli interni sono caratterizzata da una sofisticata eleganza: finiture di lusso, quattro sedili disponibili (oltre a quelli di serie, sportivi, sportivi plus, con profilo personalizzato e funzione memory) e la massima digitalizzazione trasformano ogni viaggio a bordo di Audi Q8 e-tron e Q8 Sportback e-tron in un’esperienza premium.

Audi Q8 e-tron e Audi Q8 e-tron Sportback: libertà di viaggiare

Grazie all’aumentata capacità della batteria, che va dai 95 kWh (50 e-tron quattro) ai 114 kwh (55 e-tron quattro), e a una potenza di ricarica maggiore, Audi Q8 55 e-tron quattro, può percorrere fino a 582 chilometri con una sola ricarica, raggiungendo il picco di 600 chilometri nel caso della versione Sportback. La capacità di ricarica aumentata fino a 170 kW2, permette di ricaricare la vettura ancora più velocemente, passando dal 10% all’80% in circa 31 minuti. Inoltre, il sistema di recupero consente di riutilizzare l’energia ricavata sia dalle fasi di rilascio sia di frenata, selezionando automaticamente o manualmente tre livelli differenti di recupero. La trazione integrale quattro, completamente elettrica, regola la distribuzione ideale della coppia motrice in modo permanente e completamente variabile tra i due assi, garantendo agilità di manovra, perfetto controllo della strada, handling eccellente ed elevata reattività, per performance fuori dal comune. Infatti, è possibile regolare in millisecondi la distribuzione variabile della potenza tra le singole ruote. Con una potenza complessiva di 408 cv – 300kw e un’accelerazione in 5,6 sec da 0 a 100 l’esperienza di guida è elettrizzante e la libertà di viaggiare non ha più limiti, anche nelle lunghe percorrenze.

Esperienza di guida innovativa

Da Audi Zentrum Cuneo Audi Q8 e-tron è disponibile, su prenotazione, per un Test Drive reso ancora più emozionante dai perfezionamenti dedicati alle sospensioni ad aria, di serie su tutta la gamma, allo sterzo progressivo e ai numerosi sistemi di assistenza che migliorano ulteriormente il comportamento su strada e la stabilità. I proiettori digitali a LED Audi Matrix, su richiesta, accentuano il carattere rivoluzionario di Audi Q8 e-tron e Audi Q8 Sportback e-tron: la distribuzione della luce adattiva, la luce di corsia e la luce di orientamento garantiscono di viaggiare in assoluta sicurezza, in qualunque condizione.

