Casinò online, come riconoscere quelli sicuri e affidabili

Il gioco online è ormai da anni ampiamente diffuso, nonché rigidamente controllato e regolamentato; in rete esistono centinaia di siti e piattaforme che consentono ai giocatori adulti di accedere a numerose forme di gambling e betting (gioco d’azzardo e scommesse sportive). Per i giocatori meno esperti, orientarsi nell’universo del gioco ‘a distanza’ può risultare quantomeno ostico, poiché si tratta di un settore molto vasto e variegato, con meccanismi complessi e spesso vincolanti. In questo articolo vediamo, in dettaglio, come riconoscere un casinò online ‘sicuro’, che opera nel rispetto della normativa vigente.

Cos’è un casinò online?

Come si può facilmente intuire dal nome stesso, un “casinò online” è una piattaforma digitale, alla quale è possibile accedere previa registrazione e stipula di un contratto. Gli utenti che possono effettivamente giocare sono quelli che hanno raggiunto la maggiore età, in considerazione del fatto che in Italia il gioco è vietato per legge ai minorenni. Nello specifico, rientrano nella definizione di ‘casinò online’ tutti i siti e le piattaforme che offrono agli utenti registrati una selezione di giochi affini alla Roulette, al Baccarat e simili. Poiché sono davvero numerosi i portali attivi in Italia, sceglierne uno non è affatto facile, specie per i giocatori meno esperti o per chi vuole semplicemente approcciarsi a questo genere di giochi. In tal caso, è consigliabile consultare siti sicuri e legali come www.freespincasino.it, dove poter accedere ai casinò e alle slot online, o in generale alle piattaforme di gioco che sono autorizzate in Italia e hanno la certificazione AAMS.

Come riconoscere i siti sicuri?

In Italia, è l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato (ADM) a monitorare il gioco online. Quando un utente effettua la registrazione e, contestualmente, apre un conto di gioco, stipula un vero e proprio contratto con una società concessionaria, ovvero il soggetto che eroga e gestisce il servizio di gioco online. Le società in questione esercitano la propria attività in virtù di una specifica concessione ottenuta dall’ADM.

Ragion per cui, la prima cosa da fare per verificare se un casinò online è sicuro o meno è accertarsi che la società che offre il servizio sia in possesso di una concessione valida. Per fare ciò, è sufficiente consultare l’apposita sezione presente sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (adm.gov.it, sezione “gioco a distanza”). All’interno dell’Elenco dei concessionari autorizzati al gioco a distanza è possibile i nomi delle società titolari di autorizzazione (in ordine alfabetico) con il relativo numero di concessione.

Fatto ciò, prima di completare la registrazione, è consigliabile leggere attentamente il contratto in cui sono riportate le condizioni per accedere alla piattaforma e giocare. In particolare, vanno visionate eventuali clausole, modalità di recesso e, soprattutto, la parte inerente alla gestione del conto di gioco, al deposito iniziale ed alla riscossione di eventuali vincite. Ciò che conta è che l’erogazione dei servizi risulti chiara e trasparente e che l’utente abbia la possibilità di contattare agevolmente l’assistenza clienti ogni qual volta ne abbia bisogno. Per una migliore valutazione complessiva, si possono fare ricerche relative a feedback fornite direttamente dai giocatori che hanno già sperimentato una determinata piattaforma.

Infine, non bisogna mai farsi attrarre dai bonus di benvenuto che possono sembrare particolarmente allettanti. Ne esistono di vari tipi ma nessuno garantisce un credito di gioco immediato e gratuito, anzi. I bonus senza deposito, ad esempio, vengono sbloccati al momento della registrazione ma l’accredito effettivo avviene solo al raggiungimento di un determinato rollover predefinito: in sintesi, il bonus si sblocca dopo aver giocato per un dato numero di volte l’importo stesso (esempio: un incentivo da 5 euro con un rollover x50 verrà riconosciuto dopo aver giocato 250 euro con il primo deposito). Altre tipologie di bonus possono prevedere un’erogazione progressiva, solitamente vincolata alle somme giocate.