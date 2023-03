Raspini premiata con due "Salumi&Consumi Awards" a Cibus Connecting Italy 2023

Raspini è stata presente a Cibus Connecting Italy 2023, che si è svolto a Parma nelle giornate del 29 e 30 marzo, nel grande spazio espositivo dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo di cui è Partner Strategico.

Raspini ha ospitato il Maestro di Lama Stefano Paciotti, Brand Ambassador per i marchi San Giacomo e Rosa, che ha raccontato l’arte del taglio al coltello e ha approfondito l’importante lavorazione e stagionatura del Prosciutto Crudo di Parma dop.

All’azienda sono stati conferiti due “Salumi&Consumi Awards”: un riconoscimento è stato assegnato per la “Miglior Campagna stampa consumer” per Il gusto che gira l’Italia, effettuata per promuovere il brand durante Il giro d’Italia 2022, mentre il secondo Award è arrivato per la “Iniziativa Charity”, un significativo premio assegnato a Raspini per il sostegno dato alla 23° edizione della StraCandiolo , gara podistica organizzata a favore della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro. Ha ritirato i premi Sara Loffredo, Export Sales Account UE di Raspini S.p.A.

I due giorni della manifestazione fieristica sono stati occasione per incontrare operatori e buyer provenienti da 90 paesi e raccontare loro le tante novità che vedono protagonista il Gruppo Raspini:

· Per gli addetti del settore è stato possibile conoscere, gustare e valutare un prodotto unico e versatile: COTTO E PARMIGIANO REGGIANO.

Una lavorazione innovativa realizzata con carne di suino e Parmigiano Reggiano DOP, garantito dal bollino del consorzio, dal sapore equilibrato e dalla consistenza morbida ma compatta, COTTO E PRMIGIANO REGGIANO è perfetto per personalizzare qualsiasi ricetta. Il delicato sapore del Prosciutto cotto unito, in un giusto equilibrio, a quello del Parmigiano Reggiano DOP, rende questo nuovo e innovativo prodotto il giusto complemento per spuntini golosi e stuzzicanti aperitivi: cubettato o a fette, COTTO E PARMIGIANO REGGIANO è straordinario per arricchire il tagliere degli aperitivi, ma si presta bene a qualsiasi ricettazione, per una colazione salata e non solo. È un prodotto versatile e gustoso, sia freddo che appena saltato in padella, è una soluzione rapida, stuzzicate e appetitosa per risolvere una cena, il momento della merenda o dell’aperitivo.

· Di recente Raspini ha sottoscritto un importante accordo di partnership con BEHER, azienda spagnola, nata come piccola impresa familiare negli anni ’30, è diventata azienda leader nella produzione di jamon ibérico. L’azienda è caratterizzata da una profonda conoscenza sulla lavorazione e stagionatura del prosciutto crudo a partire dall’allevamento dei maiali di Razza 100% Iberica, cresciuti all’aperto e con alimentazione specifica e controllata.

L’accordo con Raspini prevede il conferimento di cosce altamente selezionate provenienti da BEHER e accuratamente lavorate da Raspini per ottenere un prosciutto cotto, legato a mano, di altissima qualità: sarà un prodotto particolare, caratterizzato da una spiccata presenza di grasso e una marezzatura che conferirà alla carne morbidezza e sentori unici. Il Prosciutto Cotto Iberico sarà commercializzato in Spagna dalla stessa BEHER, mentre sul territorio nazionale sarà proposto da Raspini con il marchio ROSA.

È una partnership prestigiosa perché Raspini è la prima azienda italiana selezionata per far conoscere un prodotto d’eccellenza della nostra tradizione, non così diffuso sul mercato iberico e consente quindi a Beher di presidiare il segmento del prosciutto cotto, grazie all’esperienza specifica dell’azienda di Scalenghe. Ma è anche un’opportunità per il nostro mercato per apprezzare le carni del maiale di Razza 100% Iberica a cui, l’azienda spagnola, ha dedicato tre decenni di lavoro, di cura e attenzione, basata sul benessere animale.

· In questo inizio 2023 l’azienda ha proposto la linea di affettati RICCAFETTA con vaschetta in PET con rinnovata veste grafica su cui risalta il logo aziendale, dai caratteristici colori bianco rosso e verde, con il rosso che si allunga, e percorrendo tutto il perimetro della vaschetta, abbraccia il prodotto. La confezione è completata da un’etichetta frontale che riporta, stampato in oro, il contenuto. Un restyling voluto per rendere le confezioni più identificabili a scaffale e agevolare la scelta del consumatore.

La vaschetta RICCAFETTA è in PET, materiale plastico in cui Raspini ha investito e crede molto, poiché sostenibile in quanto riciclabile: Una scelta di grande responsabilità da parte da parte dell’azienda, che con più di 50 milioni di vaschette all’anno, è marchio leader nel mercato dei pre-affettati e, di conseguenza, ritiene essenziale l’utilizzo di packaging sempre meno impattanti.