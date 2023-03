Bra, torna in piazza Giolitti la tradizionale fiera di Pasquetta: stessa formula, dimensioni maggiori

Dopo l’ottimo riscontro ottenuto nel 2022, anche quest’anno sarà piazza Giolitti ad ospitare la tradizionale fiera di Pasquetta di Bra con al centro l’artigianato, che prima del Covid si teneva al Movicentro. Appuntamento lunedì 10 aprile per una giornata ricca di eventi.

Ce la presenta Luigi Capocchia, presidente di Confartigianato Bra, organizzatrice dell’evento insieme ad altre associazioni di categoria. "Proseguiremo quanto proposto nel 2022, ma in dimensioni e presenze maggiori. L’anno scorso l’esperimento è riuscito molto bene: tanti stand di street food, dal Piemonte e dalla Liguria, avevano finito le scorte già nel primo pomeriggio, non aspettandosi tanta partecipazione. Per rimediare a questo piacevole ‘inconveniente’, aumenteremo dunque il numero degli stand di artigiani e di street food".

La Confartigianato sarà presente con diverse bancarelle di artigiani e creatori di prodotti d’eccellenza, come il gelato Igp, le tagliatelle e la salsiccia. Il programma della manifestazione prevede inoltre la mostra zootecnica del bovino di razza piemontese, che si svolgerà sotto l’ala di cemento della piazza, a cui seguiranno le premiazioni dei migliori capi in gara.

"Sarà un evento eccezionale con tanti artigiani, anche da altre Regioni, che vengono a Bra per esporre i loro prodotti e le loro idee", conclude Capocchia.