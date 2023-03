Fossano: ospite al circolo letterario 'Tra le righe' Giulia Muscatelli

Il circolo letterario fossanese "Tra le righe", nato all'interno del Liceo Ancina, ma attivo con il coinvolgimento di tutta la cittadinanza, cresce e continua a proporre approfondimento, serate e progetti.



Sabato 1 aprile presso la sala Sant'Agostino di via Negri 20 ci sarà l'incontro con la scrittrice Giulia Muscatelli, autrice di "Balena" romanzo Edito dalle edizioni Nottetempo.



É la storia di un corpo che diventa gigantesco ma anche di una donna che si riappropria di sè grazie a quel corpo. Il direttivo del circolo spiega: "impareremo a conoscere meglio “Balena” e le sue complessità grazie al dialogo con l’autrice e all’aiuto di Luca Burdisso, psicoterapeuta del centro Adler di Cuneo.



L’incontro rientra nelle attività legate al progetto “Il corpo narrato” del Cespec di Cuneo. L'ingresso é libero. Per la giornata internazionale dei disturbi del comportamento alimentare del 15 marzo abbiamo voluto condividere su social una citazione tratta da libro". A quanto pare l'azione ha riscosso un discreto successo, infatti la tematica alimentazione/bulimia/disturbi correlati suscita molto interesse ma é spesso ancora taboo.



“Balena” è il racconto di una vita, è una storia personale che non vuole essere paradigma, ma che può essere per tanti, specialmente oggi, uno specchio in cui rivedere se stessi e il proprio percorso, perché in fondo: “Ce l’abbiamo tutte, la fame”.



Per le prossime settimane il circolo sta organizzando invece una serata dedicata alla poesia, con proposte scelte dei membri stessi.



Sottolinea il direttivo del circolo: "Una volta ottenuto tutto il materiale, ci appresteremo a stilare una scaletta per la serata con coloro che hanno dato la disponibilità a entrare nel gruppo organizzativo. Grazie per l'aiuto che ci state dando per la realizzazione di questo progetto!"