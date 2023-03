L'Oroscopo di Corinne dal 31 marzo al 7 aprile

ARIETE: La dissonanza di Marte raccomanda di stare all’erta su ogni fronte, di mitigare l’impulsività nei rapporti interpersonali, contenere la stizza e apprestarvi all’ormai prossima Pasqua con un minimo di ottimismo! Degli incontri emozionanti lambiranno single e mal appaiati mentre tra coppiette si insinueranno strani tarli. Se invitati ad uno spettacolo, cena o ritrovo accettate al volo e vi divertirete. Per il Compleanno riceverete auguri graditi e inaspettati.

TORO: Il periodo è pazzerello, proprio come la Primavera e le persone con cui tratterete, ma voi non smettete di essere fiduciosi perché la ruota gira pure nel verso giusto basta soltanto credere in voi stessi e in quelle capacità che qualcuno di diletta a sminuire… Una sferzata di energia proverrà da un encomio, un incontro, delle proposte rinfrancanti o il districamento di una matassa. Aiuti da porgere ad una persona in difficoltà e, tra giovedì e martedì, arrivo di grosse novità.

GEMELLI: La settimana precedente la Pasqua risulta essere sufficientemente incasinata ma non per questo sfortunata malgrado le energie scarseggino e gli stati d’animo ondeggino… D’altronde qualcosa, spettante voi o un familiare, motiva apprensione e non vi sentite tanto sicuri di qual piega possa prendere una delicata questione. Per propiziare la distensione e la buona sorte collocate, la sera del 31 marzo, un ramoscello di ulivo nel luogo dove maggiormente soggiornate!

CANCRO: La vita è come l’uovo di Pasqua: nasconde perennemente delle sorprese e lo appurerete prossimamente quando, accorgendovi che di stupidità il mondo abbonda, non saprete come agire o quando spunta quel fatto inatteso atto a mandare nel pallone… Grazie a Marte però recupererete verve anche se basterà un nonnulla a stressarvi: quindi non esitate a riposarvi e rilassarvi. Possibili incomprensioni con un appartenente al sesso opposto e stomaco in subbuglio.

LEONE: Indaffarati e trafelati anelerete essere lasciati in pace pur dovendo sbrigare tante di quelle faccende dall’avere poco spazio da dedicare a voi stessi così come vi capiterà di battibeccare con un testone, corrucciarvi per un parente, posticipare un appuntamento o di rimanere basiti dal contegno di un personaggio meschino. In amore scendete a compromessi, accontentate il partner in una richiesta e preparatevi anticipatamente ad una Pasqua abbastanza singolare.

VERGINE: La settimana scorrerà linearmente a parte incavolature di normale amministrazione, pensieri costanti, soldini da versare, un comunicato mozzafiato, lavoretti da ultimare e picchiatelli da inquadrare. Quasi simultaneamente un patema scemerà, una proposta allieterà e un accadimento impensato vi rallegrerà. In previsione delle ormai prossime abbuffate pasquali siate parchi nel pasteggiare al fine di non veder i trigliceridi, la glicemia o il colesterolo lievitare…

BILANCIA: La quadratura di Marte rischia di mettere a dura prova la pazienza inducendovi a tentennare dinanzi ad una situazione implicante quattrini, affetti o affari ma, a risollevare il morale, arriveranno delle piacenti novità, un invito, un compiacimento, un regalino, una cosina carina anche se una donna darà filo da torcere ma basterà zittirla con eleganza per far rientrare il tutto nella normalità. Stanzetta, balconi e terrazze da riassettare e rimettere a nuovo prima di Pasqua.

SCORPIONE: Vi attendono giorni importanti nel corso dei quali non potrete permettervi di sbagliare soprattutto se trattasi di attività, valute o amore. Per ora accontentatevi di ciò che passa il convento con la consapevolezza che presto alleggerirete un fardello, ottimizzerete un settore o gioirete per un evento. Un paio di notiziole vi lasceranno senza parole mentre il sesto senso vi aiuterà a comprendere le altrui intenzioni. Collocare in entrata una campanella porterà un po’ di fortunella.

SAGITTARIO: Non è un momento eccellente e malgrado un desiderio si stia per materializzare spuntano ancora delle stonature accreditabili a soldi, scartoffie, contratti, al comportamento di un ambiguo tipetto, una sotterranea angustia, un bisticcio, un impaccio od un impiccio. Nel contempo vi verranno dati dei sensati suggerimenti: ascoltateli e non ve ne pentirete. La Pasqua si sta avvicinando e se intenzionati ad andare al ristorante od effettuare un viaggetto prenotate in tempo!

CAPRICORNO: Avvertirete eccome l’influsso dell’ultimo quarto di Luna che, formandosi il 2 aprile nella vostra costellazione, favorirà sbalzi umorali, arrabbiature, uno spizzico di stanchezza e la necessità di contrastare degli ostacoli sbucanti dal nulla. Come legge di compensazione vi caverete un pallino, rivedrete una persona cara o risolverete un’annosa questione. Per distendere i nervetti nel week end andate a fare un giretto e per favorire la digestione contenetevi nel mangiare!

ACQUARIO: Avrete talmente tante incombenze a cui sopperire dal reputare la noia un optional però alla fin fine comprenderete esserne valsa la pena. In casa o sul lavoro vi sentirete simbolicamente soffocare ma basterà dedicare delle orette a ciò che appaga per riacquistare il ballerino ottimismo e il buonumore. Se giù di corda contattate degli amici per quattro chiacchiere o fate un mini viaggetto. Diretti od indiretti contatti con enti sanitari e problemino familiare.

PESCI: Apprestatevi a giornate convulse dove converrebbe dar poco per scontato e pigliare ciò che viene con estrema filosofia visto che arrabbiarsi o mugugnare non serve a niente! Lo zampettino di Saturno si farà sentire per mezzo di rallentamenti e fatti strani ma vi riscatterete presto assaporando il dolce gusto della serenità. Figlioli a cui dare saggi consigli o da appoggiare in un’impresa. Di riffa o di raffa scanserete un guaio o una rogna così come riceverete un omaggio.





