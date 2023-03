Elezioni, il sindaco uscente e ricandidato Domenico Michelotti presenta la sua squadra "Uniti per San Michele"

A San Michele Mondovì si scaldano i motori in vista delle amministrative 2023 che si terranno domenica 14 e lunedì 15 maggio.

In Granda sono 13 i Comuni i cui cittadini saranno chiamati alle urne per rinnovare sindaci e Consigli. Si tratta di Acceglio, Alto, Bergolo, Castelmagno, Castelnuovo di Ceva, Cossano Belbo, Montaldo Roero, Murello, San Michele Mondovì, Vernante, Vicoforte, Villanova Mondovì e Vezza d’Alba.

A San Michele Mondovì il sindaco uscente, Domenico Michelotti, è in corsa per il terzo mandato.

"Ho ritenuto opportuno ricandidarmi - commenta il sindaco uscente e ricandidato Michelotti - "perché sono orgoglioso di quanto è stato fatto e fiducioso per quanto si potrà fare. Pur fra mille difficoltà, il nostro impegno non è mai mancato, ora c'è una squadra rinnovata con idee e progetti nuovi e sempre pronta a raccogliere suggerimenti per lo sviluppo della nostra Comunità. Essere trasparenti verso i nostri concittadini è per noi un obiettivo fondamentale, trovo poco trasparente confondere la gestione politica di un Comune con l'attività quotidiana degli uffici che sono fatti di Dipendenti e Funzionari, Persone che sanno fare il loro mestiere senza il supporto di Tecnici esterni e Consulenti. Per noi, il nostro Personale è la vera forza e il dodicesimo uomo in più."

Ecco i componenti della sua squadra "Uniti per San Michele":