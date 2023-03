Mondovì, in Consiglio temi condivisi anche dal centro destra: "Somma urgenza per via Marchese d'Ormea"

"Siamo soddisfatti che la maggioranza abbia raccolto i nostri suggerimenti in merito agli incentivi fiscali per i nuovi insediamenti produttivi" - afferma Enrico Rosso, capogruppo del Centro-destra di Mondovì, a commento del voto positivo che il gruppo consigliare ha dato alla proposta sugli sgravi fiscali per chi decide di impiantare una nuova attività a Mondovì. "Avevamo sollevato la questione lo scorso dicembre, con un'interrogazione ed una proposta – prosegue Rosso –, oggi siamo felici che sia stata considerata e che avrà un'attuazione. Il nostro voto favorevole testimonia che il nostro gruppo consigliare è comunque aperto a valutare delibera per delibera la bontà dell'operato della maggioranza, ed eventualmente sostenerlo con voto positivo. Non facciamo ostruzione per partito preso". Il Centro-destra ha inoltre votato positivamente le modifiche ai Regolamenti del Circolo delle Idee («Ben vengano iniziative che promuovano il coinvolgimento dei giovani») e della Consulta femminile («Un ottimo ed attento lavoro da parte dell'assessore»).

Voto negativo, invece, per il Bilancio di previsione 2023: "Riteniamo da sempre – evidenzia Rosso – che uno degli indicatori dell'efficacia di un bilancio sia l'avanzo di Amministrazione. Un avanzo contenuto indica buone capacità di spesa e di portare avanti le progettualità. Qui siamo in presenza di un avanzo di 9 milioni di euro, di cui 1,5 milioni di avanzo non vincolato: uno sproposito. L’assessore Rabbia ha cercato di dipingere il dato come una risorsa molto importante da investire sull’annualità corrente, ma il sindaco ha subito corretto il tiro ammettendo tra le righe che dovrà essere ridotto, proprio perché è un chiaro indicatore di interventi che non sono stati realizzati o che non sono partiti. Pertanto abbiamo inteso rivolgere una raccomandazione alla maggioranza: vigilare e monitorare l’avanzo di amministrazione riportandolo su valori più bassi".

Il gruppo consigliare di Centro-destra con Enrico Rosso, Rocco Pulitanò e Mauro Gasco ha inoltre rivolto una ulteriore raccomandazione su un tema di stringente attualità: "Il crollo parziale delle mura dei bastioni di via Marchese di Ormea – evidenziano i consiglieri – ha già creato disagi alla logistica e al traffico. Chiediamo all’amministrazione che, diversamente dai suoi intendimenti, attivi la procedura di somma urgenza per la gestione dei lavori di ripristino, in modo da velocizzare le tempistiche di intervento e ridurre al minimo i disagi per l'utenza".

Nel corso del Consiglio comunale si è inoltre discussa l'interrogazione sulla possibile