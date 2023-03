Guerra nuovo direttore generale dell'ospedale di Cuneo? La replica: "Non so niente, dalla Regione nessuna telefonata"

L'assessore regionale alla Sanità, Luigi Genesio Icardi, conta di poter decidere chi sostituirà la dimissionaria Elide Azzan già per la prossima settimana. In ballo c'è qualche nome, ma su questo Icardi non si è in alcun modo sbilanciato. Lo deciderà la Giunta regionale, il passaggio è molto delicato.

Il nome che rimbalza ormai da quattro giorni è quello di Giuseppe Guerra, presidente dell'Ordine dei Medici provinciale e direttore generale dell'Asl Cn1, incarico che ricopre da giugno del 2021. Saviglianese, Guerra è stato anche commissario straordinario per l'emergenza Covid, sempre nell'ambito della Cn1.

Raggiunto al telefono, l'interessato, con grande franchezza, ha commentato: "Io non so niente. Nessuno mi ha contattato e non ho ricevuto alcuna proposta. Sono quasi imbarazzato. Ovunque vada, mi danno già per nuovo direttore generale dell'azienda ospedaliera di Cuneo. Ma, ripeto, nessuno mi ha interpellato. Sono un dipendente della Regione, che è l'organo che decide. Se dovesse arrivare la proposta, farò le mie valutazioni. Ma ad oggi chiamate non ne ho ricevute. I miei incarichi sono già molto impegnativi. Sarebbe un'impresa titanica, al limite dell'umano. Ma, ripeto, non so niente".

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo, la Azzan, si è dimessa dall'incarico lo scorso martedì. Ragioni personali, di cui la Regione ha preso atto. Oggi si è dimesso anche il direttore sanitario, dottoressa Monica Rebora. "Nessuna sorpresa" - ha commentato Icardi.

Il territorio attende la nuova nomina. E non si tratta di una sostituzione semplice.

L'iter per la realizzazione del nuovo ospedale di Cuneo è in una fase cruciale, quello in cui viene fatta la verifica del progetto e in cui vengono presentati tutti gli eventuali aggiustamenti o integrazioni o modifiche al progetto stesso. Tra un mese, a maggio 2023, è attesa la conferenza dei servizi preliminare e l'approvazione del Piano di fattibilità tecnica ed economica (PFTE).

Le dimissioni della Azzan, al di là delle ragioni personali, impattano proprio su questo iter.

Chi verrà nominato? Un nuovo direttore generale o un commissario, che resterà in carica fino alla scadenza di mandato della stessa Azzan, a maggio del prossimo anno? Sicuramente, come ha evidenziato lo stesso Icardi, la nomina di un commissario sarebbe più veloce. E il tempo è un fattore non trascurabile.

Ed è quanto chiede il territorio, il tempismo, dal presidente della Conferenza dei sindaci Marco Gallo alla sindaca di Cuneo Patrizia Manassero, che ha così commentato: "Prendiamo atto della scelta della dottoressa Azzan. Da parte nostra c'è un richiamo forte alla Regione a trovare una nuova nomina che permetta di andare avanti su un cronoprogramma dato da loro. Chi sarà nominato dovrà avere autorevolezza e potere".