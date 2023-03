Il "Denina Pellico Rivoira" all'apertura dello sportello del Centro per l'Impiego di Villafranca

Giovedì 30 marzo il Denina Pellico Rivoira è stato invitato all'evento di apertura dello sportello del centro per l'impiego di Villafranca Piemonte. Insieme ai dirigenti scolastici di altri Istituti tecnici del territorio, nel loro intervento i prof. Viale e Rinaldi hanno illustrato gli strumenti dell'educazione scolastica rivolti all'orientamento e al mondo del lavoro.

Il Denina Pellico Rivoira, infatti, collabora in modo sempre più strutturato con il centro per l'impiego, il sistema regionale di Obiettivo Orientamento Piemonte e alcune agenzie di collocamento, in aggiunta a stage estivi, progetti con Università e Politecnico, giornate di orientamento di ITS e IFTS.