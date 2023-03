Premio Crowdfunding per la Cultura: grande risultato per il progetto 'C'è un'orchestra in città' dell'APM

Mercoledì 29 marzo si è svolta la cerimonia di premiazione del Premio Crowdfunding per la Cultura promosso da Rete del Dono. La cerimonia, avvenuta in collegamento streaming sulla piattaforma di Rete del Dono, ha visto la partecipazione delle istituzioni che hanno raggiunto l’obiettivo prefissato nella raccolta fondi e si sono aggiudicate il premio per la cultura 2022.



Anche la Scuola APM ha partecipato alla premiazione: è stata una preziosa occasione per raccontare il progetto “C’è un’Orchestra in Città” che, grazie all’impegno di 167 donatori (tra questi 3 aziende e 2 studi professionali del territorio e la Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo), ha raggiunto la quota di 20.170 euro.



In particolare il premio alla Scuola APM è stato conferito da Giorgia Perra di The Fund Raising School, la prima scuola italiana di raccolta fondi promossa da AICCON con sede presso l'Università di Bologna Campus di Forlì.



Anche per i donatori e gli affezionati alle attività della Scuola è stato possibile partecipare all’evento e intervenire con domande e curiosità circa lo svolgimento della campagna di crowdfunding.



Il lavoro dell’APM ora si concentrerà sulla definizione del calendario concertistico che vedrà come protagonisti i differenti ensemble strumentali di Obiettivo Orchestra, senza dimenticare la necessità di continuare a reperire risorse utili a rinforzare il progetto e dargli una prospettiva pluriennale.