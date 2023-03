Calcio Serie D: ufficiali le designazioni arbitrali della 33^giornata, domenica Bra-Casale

Sono ufficiali le designazioni arbitrali relative alla 33^giornata del girone A di Serie D (14^ di ritorno).

Tre gli anticipi in programma sabato pomeriggio, tra cui Sanremese-Fossano mentre il Bra scenderà in campo domenica per l'impegno casalingo contro il Casale. Partita dal risultato teoricamente scontato per i giallorossi, in cerca del miglior piazzamento possibile in chiave playoff.

Vado sul campo della capolista Sestri Levante, Ligorna in casa della Fezzanese. Fischio d'inizio alle ore 15.

PARTITE E DESIGNAZIONI ARBITRALI

Legnano-Chieri: Valerio Gambacurta di Enna (sabato)

Pinerolo-Castellanzese: Marco Ferrara di Roma 2 (sabato)

Sanremese-Fossano: Marco Vicardi di Lovere (sabato)

Asti-Derthona: Michele Coppola di Castellammare di Stabia

Bra-Casale: Arianna Bazzo di Bolzano

Castanese-Pont Donnaz: Pierfrancesco Saugo di Bassano del Grappa

Chisola-Borgosesia: Federico Tassano di Chiavari

Fezzanese-Ligorna: Giacomo Rossini di Torino

Gozzano-Stresa: Paolo Grieco di Ascoli Piceno

Sestri-Vado: Federico Muccignato di Pordenone

CLASSIFICA: Sestri*78, Sanremese 66, Vado 64, Bra 58, Ligorna* 54, Gozzano 48, Legnano 47, Asti 46, Fezzanese 43, Castellanzese 42, Pont Donnaz 40, Chieri 39, Borgosesia 37, Derthona 36, Pinerolo 35, Chisola 33, Castanese 31, Stresa 28, Casale 22, Fossano 12

*una partita in meno