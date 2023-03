Ciclismo: Racconigi Cycling Team al via nel "Gran Premio Esperia in Rosa"di Piasco

Primo appuntamento stagionale sulle strade ‘amiche’ del Piemonte per il Racconigi Cycling Team, che nel primo pomeriggio di domenica 2 aprile prenderà parte al “Gran Premio Esperia in Rosa”, gara open voluta dal Velo Club Esperia Piasco nella città in provincia di Cuneo.

97,4 i chilometri totali di gara, spalmati sulle strade di due distinti circuiti, da ripetere entrambi per tre volte. Le tre tornate conclusive prevedono anche la scalata al G.P.M. della Colletta di Rossana (128 m.s.l.m. - pendenza media 3,8% per un totale di 4,1 chilometri di ascesa), che senza dubbio farà discreta selezione.

Il ritrovo è collocato per tutte le partecipanti in Piazza Martiri della Liberazione, alle ore 11:00, la partenza è fissata in Piazza Biandrate, alle ore 13:00, mentre il traguardo finale è previsto in via Venasca attorno alle ore 16:00.

La maglia del team di patron Silvio Traversa sarà indossata dalla cuneese di Bra Irene Cagnazzo, protagonista al “Gran Premio Città di Gossolengo” grazie ad una bella azione solitaria nel tratto più insidioso del percorso e la vittoria del G.P.M., dalla cuneese di Savigliano Asia Rabbia, due volte tricolore ai “Campionati Italiani su Pista 2022”, dalle junior al primo anno di categoria: Marina Filimon, Arianna Giordani, Giorgia Porro e dalle under 23: Camilla Marzanati, Melania Pognant Gros ed Elisa Roccato. Le talentuose atlete dirette in ammiraglia dal tecnico Claudio Vassallo, reduci dall’impegno internazionale al “Piccolo Trofeo Alfredo Binda - Valli del Verbano Nations’ Cup Junior Women” di Cittiglio (VA), hanno potuto scoprire tutti i segreti del circuito del “Gran Premio Esperia in Rosa” nell’impegnativa seduta di allenamento effettuata domenica scorsa, quindi sono pronte ad affrontare nel miglior modo possibile l’appuntamento sulle strade di ‘casa’.

LINE UP RACCONIGI CYCLING TEAM “GRAN PREMIO ESPERIA IN ROSA” A PIASCO (CN):

- Cagnazzo Irene (Junior II° Anno)

- Filimon Marina (Junior I° Anno)

- Giordani Arianna (Junior I° Anno)

- Marzanati Camilla (Under 23 I° Anno)

- Pognant Gros Melania (Under 23 I° Anno)

- Porro Giorgia (Junior I° Anno)

- Rabbia Asia (Junior II° Anno)

- Roccato Elisa (Under 23 I° Anno)

TEAM MANAGER e DS: Claudio Vassallo

COLLABORATRICE TECNICA: Camilla Vassallo

MECCANICO: Antonio Vassallo

ACCOMPAGNATORE: Luca Mesce