Volley A1F. Ultima partita di regular season in casa per Cuneo. Caruso: "Guai sottovalutare Busto" (VIDEO)

Sfumata definitivamente con la matematica la possibilità di qualificazione ai playoff, le ultime due giornate di regular season serviranno alla squadra allenata da Massimo Bellano per cercare di agguantare la miglior posizione utile per la griglia dei playoff Challenge, che al termine del mini torneo metterà a disposizione di una squadra un pass per la prossima competizione europea che nel 2024 si giocherà il trofeo vinto pochi giorni fa da Chieri. Una sorta di Coppa tra le deluse, ma pur sempre di prestigio internazionale.

Prima, però, c'è da completare la regular season. Domani sera (ore 20.30) la Banca Alpi Marittime si congeda dal pubblico amico affrontando la E-Work Busto Arsizio, formazione ostica che all'andata s'impose alla E-Work Arena con il risultato di 3-1.

Se le farfalle bustesi scenderanno in campo a caccia di punti pesanti in chiave sesto posto, le cuneesi vorranno riscattare la brutta sconfitta della gara di andata, in cui a fare la differenza fu una Alice Degradi in stato di grazia. Con lei saranno protagoniste altre due ex biancorosse, Giorgia Zannoni e Katerina Zakchaiou, in una gara che promette spettacolo.

Ci presenta la sfida la centrale di Cuneo, Sara Caruso.