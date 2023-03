Al Parco del Monviso "non solo uova di cioccolato!": una passeggiata guidata sul sentiero delle Ochette

Sabato 8 aprile il Parco del Monviso organizza, tra Moretta e Villafranca Piemonte, “Non solo uova di cioccolato!”, una passeggiata naturalistica guidata lungo un tratto del Sentiero delle Ochette con successiva visita alla mostra “Di Nido in Nido”, allestita a cura degli Amici del Po. La partecipazione, particolarmente indicata per famiglie con bambini, è gratuita; l’evento si svolge dalle 9 alle 13 con ritrovo presso la partenza del Sentiero delle Ochette, nei pressi del Ponte Po lungo la strada provinciale n. 1 tra Villafranca Piemonte e Moretta.

Per partecipare è necessario iscriversi dal sito www.parcomonviso.eu. È consigliato l’uso del binocolo, per chi ne possiede uno.



Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Associazione Itur, responsabile delle attività di educazione ambientale promosse dal Parco del Monviso, all’indirizzo di posta elettronica monviso@itur.it.



L’evento è un modo per avvicinarsi alla Pasqua, festa nella quale è tradizione scambiarsi uova di cioccolato, riflettendo sull’avifauna locale e sulle sue uova, deposte in nidi che sono dei veri e propri capolavori di ingegneria. Questo è infatti il periodo in cui i pennuti sono impegnati a mettere al mondo e allevare le nuove generazioni.



Lungo il Sentiero delle Ochette, che costeggia il Po e si sviluppa tra Villafranca Piemonte, Moretta e Cardè, una serie di pannelli documenta e descrive le oltre cento specie di uccelli che nidificano nell’area vicina al corso del fiume: per ogni specie i pannelli offrono una breve descrizione, dando particolare risalto all’aspetto delle cure parentali e mettendo in evidenza le nidificazioni.



Di Nido in Nido è una mostra permanente allestita presso la sede dell’Associazione Amici del Po, a Villafranca in Via San Sebastiano 28, e curata da Nino Perassi. In un’ampia stanza interamente trasformata in un paesaggio boscato, sono esposti numerosi nidi di specie diverse, esemplari imbalsamati di volatili, tronchi e sculture in legno, pannelli e fotografie che consentono ai visitatori di scoprire la vita e le abitudini dell’avifauna presente sul territorio locale. Tutti i nidi presenti in mostra sono stati raccolti a fine nidificazione, senza interferire con il ciclo riproduttivo degli uccelli.