L'agenzia Ironika di Marene vince il premio Mediastars per la pubblicità etico-sociale

L’agenzia di comunicazione Ironika si è aggiudicata il primo premio di Mediastars, prestigioso riconoscimento tecnico nel campo della pubblicità, per la categoria etico-sociale, nella sezione tecnica audiovisiva.

L’agenzia di Marene non è nuova a palcoscenici importanti: nel 2021 è stata tra i gold winner al 14° International Design Awards di Los Angeles, uno dei più ambiti trofei al mondo di design. Il nuovo riconoscimento di Mediastars per le migliori campagne pubblicitarie premia la creatività con cui Ironika ha promosso l’asta benefica Barolo en Primeur 2022, l’iniziativa di responsabilità sociale promossa dalla Fondazione Crc, in collaborazione con la Fondazione Crc Donare Ets e con il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani.

“Nello spot - commenta Vittoria Birone titolare di Ironika - si annullano le distanze. Giocando con le immagini, si avvicinano idealmente questi due luoghi iconici, Castello di Grinzane Cavour e New York, in nome della “bontà” perché l’obiettivo dell’iniziativa è quello di fare del bene, andando a sovvenzionare progetti e iniziative negli ambiti della salute, della ricerca, delle arti e della cultura, dell’inclusione sociale e della salvaguardia del patrimonio culturale italiano”.

Beppe Incarbona, amministratore delegato Ironika: “Siamo onorati di aver ricevuto questo prestigioso riconoscimento. Sembrerà retorico, ma lavorare in concertazione con la Fondazione Crc che ha accolto immediatamente con entusiasmo il concept creativo di obiettiva difficoltà tecnica di realizzazione è stato il primo successo. In secondo luogo, come ho sempre detto in altre occasioni, è motivo di orgoglio "territoriale" vedere premiata un'agenzia glocal cuneese, come piace definirci, in un contesto prestigioso e nazionale come Mediastars."