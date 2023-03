Cuneo Granda Volley, altro terremoto: si dimette il presidente Dino Vercelli. Gli subentreranno Patrizio Bianco ed Emilio Manini

Di certo non si può definire una stagione senza emozioni quella che sta vivendo la pallavolo cuneese.

Non tanto dal punto di vista agonistico, ahimè, ma dietro la scrivania le dirigenze "ci stanno dando dentro alla grande" come si suol dire.

Le due massime realtà del volley cittadino, tra cambi di allenatore e rimescolamenti societari, navigano in acque agitate dal primo giorno dell'annata agonistica 2022/2023.

Se sul fronte Cuneo Volley non si è ancora sopita l'eco dell'allontanamento di Max Giaccardi e della mancata qualificazione ai playoff nella A2 maschile, nel femminile Cuneo Granda Volley non sta a guardare. E nei mesi scorsi la società biancorossa aveva già "dato parecchio" in termini di scossoni societari.

Oggi si apre un'altra falla: è notizia di poco fa, il presidente Dino Vercelli si è dimesso.

La decisione è maturata ufficialmente "per motivi personali", come recita il testo della lettera inviata ai soci, ma c'è chi giura che in società i mugugni intorno alla figura (e all'operato) del presidente negli ultimi tempi fossero parecchi.

Dino Vercelli, avvocato savonese, ex vicepresidente, era stato eletto nel luglio del 2022 succedendo a Josè Cartellone. "Essere presidente di Cuneo Granda Volley è un grande onore, ma anche un onere e un impegno costante - erano state le sue prime parole il giorno della nomina -. Avrò il privilegio di lavorare con una squadra dirigenziale di alto livello, pronta a muoversi compatta con l’obiettivo di portare i colori biancorossi il più in alto possibile". Oggi, a distanza di meno 8 mesi, le sue dimissioni.

Un terremoto, dunque. L''ennesimo in Cuneo Granda Volley dopo le dimissioni dell'Amministratore Delegato Diego Borgna e del vice allenatore Domenico Petruzzelli, precedute e seguite dall'esonero prima di Luciano Pedullà poi di Emanuele Zanini nel ruolo di allenatori.

L'addio di Dino Vercelli arriva a due giornate dal termine della regular season, con la squadra che ha appena conquistato la matematica certezza di continuare la propria avventura in A1 nella prossima stagione, ma ancora impegnata per conquistarsi un posto al sole nella griglia dei playoff Challenge.

Al suo posto subentrerà un tandem: la carica di presidente sarà ricoperta dall'imprenditore Patrizio Bianco, attuale vicepresidente, che sarà affiancato da Emilio Manini, imprenditore lombardo fondatore dell'azienda CIMsystem ed ex vicepresidente del Busnago Volleyball Team, entrato nel CdA di Cuneo Granda Volley insieme con l'ormai ex presidente. Il nuovo vicepresidente verrà invece designato nelle prossime settimane.

Il testo della lettera inviata da Dino Vercelli ai soci:

"Dopo una lunga riflessione, in cui ho cercato di approfondire la possibilità di continuare il percorso con Cuneo Granda Volley, ho preso atto che i diversi impegni professionali non mi consentono più di proseguire.

Una decisione motivata esclusivamente da ragioni di carattere personale connesse ai miei impegni lavorativi; in questi mesi, gli altri membri del C.d.A. e i diversi collaboratori hanno fatto un lavoro eccezionale per la crescita della società e il loro grande impegno mi ha fatto maturare il convincimento che fosse più corretto, da parte mia, fare un passo indietro.

Ringrazio tutti i membri del C.d.A, i collaboratori e i soci per il sostegno e la collaborazione profusa che mi hanno consentito di vivere un’esperienza stimolante e unica.

Cuneo è e resterà nel mio cuore.

Pur non rivestendo cariche sociali, comunque, offrirò il mio appoggio esterno - che la società merita - per il proseguimento delle importanti iniziative già assunte, per renderla sempre più fiorente e competitiva.

Sono sempre disponibile ad impegni di carattere sociale ed inclusivo avendo sempre ispirato il mio mandato al perseguimento e allo sviluppo di questi progetti.

Certamente non mancherò di dare il mio contributo agli amici consiglieri, coi quali è nata una profonda amicizia, e ci sarò per sostenere la squadra nelle prossime stagioni, augurandomi che le occasioni di incontro siano sempre legate ai successi sportivi.

Sempre Forza Cuneo".

Dino Vercelli