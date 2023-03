Questa sera (ore 21) ritorna “TIME OUT”; Ospiti Erblira Bici, Francesca Scola, Marika Longobardi e Morgana Giubilato

Nuovo appuntamento, questa sera alle ore 21, con “TIME OUT”, il format sui Campionati di Volley Femminile di serie A1 e A2. Anche per la 21^ puntata sono previsti tanti ospiti, interviste e servizi. Titolo della puntata odierna: “VOGLIA DI GRANDI IMPRESE”.

Nel week-end sono in programma gare decisive in A1, ma anche in A2, dove è programma il big-match Lpm Bam Mondovì-Roma. Due le ospiti in studio, entrambi giocatrici della Lpm: la schiacciatrice Marika Longobardi e il libero Morgana Giubilato.

Due i collegamenti: il primo con l’opposto della Roma Volley Erblira Bici (ex pumina) e il secondo con la palleggiatrice del VBC Trasportipesanti Casalmaggiore Francesca Scola, anche lei ex pumina.

Nel corso della trasmissione andranno in onda le interviste raccolte con Clara Decortes (Lpm Bam Mondovì), Ana Tiemi Takagui (Lpm), Alessandra Fissolo (Lpm), Michele Marchiaro (Wash4green Pinerolo), Vittoria Prandi (Pinerolo), Ilenia Moro (Wash4green Pinerolo), Camilla Weitzel (Reale Mutua Fenera Chieri), Noemi Signorile (Cuneo Granda), Binto Diop (Cuneo Granda), Marco Musso (Uyba Busto Arsizio) e Loveth Omoruyi (Uyba).

Ricordiamo che “Time Out” va in onda sulla home page e sulle pagine Facebook di Targatocn.it (per la zona di Cuneo), Piazzapinerolese.it (per la zona di Pinerolo) e Informazioneonline.it (per la zona di Busto Arsizio) e altre testate del gruppo More News.