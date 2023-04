A Dronero inaugurata la nuova sede della Polizia Locale

Il taglio del nastro, l’ufficiale apertura. Questa mattina, sabato 1° aprile, è stata inaugurata a Dronero la nuova sede della Polizia Locale.

Un momento davvero importante ed emozionante, che ha visto presenti molte autorità in rappresentanza dei comuni limitrofi e della Valle Maira. Oltre al Comandante della Polizia Locale Oreste Uberto ed agli agenti, al sindaco di Dronero Mauro Astesano, al vicesindaco Mauro Arnaudo ed agli assessori Carlo Giordano e Marica Bima, erano presenti in particolare il sindaco di Acceglio nonché assessore dell’Unione Montana Valle Maira Giovanni Enrico Caranzano, il sindaco di Prazzo Gabriele Lice, il presidente UNCEM Piemonte nonché in rappresentanza del Comune di Canosio Roberto Colombero e l’assessore del Comune di Busca Ezio Donadio.

L’inaugurazione è iniziata con la solenne benedizione da parte del parroco di Dronero, don Giovanni Banchio.

A prendere la parola, il sindaco di Mauro Astesano. Da parte sua i ringraziamenti a tutte le persone presenti, in particolare all’assessore Carlo Giordano ed al comandante della Polizia Locale Oreste Uberto, che insieme hanno voluto fortemente e realizzato questo progetto.

"La nuova sede è ora non soltanto un presidio visibile per la sicurezza dei cittadini, ma si trova in uno dei locali secondo me più belli di Dronero che da 10 anni era in stato di abbandono” ha detto l’assessore Giordano, visibilmente contento di questa giornata.

Una sala d’accoglienza, l’ufficio con le postazioni dei vari agenti, una sala di controllo ed accesso alle 11 telecamere collocate in vari punti della città e l’ex Sala della Conciliatura che ora accoglie l’ufficio del Comandante, oltre che essere diventata anche la sede del COI (Centro Operativo Intercomunale).

“Ci tengo a ringraziare l’amministrazione di Dronero - ha detto il sindaco di Acceglio ed assessore dell’Unione Montana Valle Maira Giovanni Enrico Caranzano - perché ha dimostrato di essere attenta ai cittadini ed a quelli che sono i servizi primari”.

Basato su una rete di coordinamento tra le diverse realtà comunali, al fine fronteggiare in modo ottimale le comuni emergenze e coordinato dal Comandante della Polizia Locale di Dronero, il COI è un sistema integrato di protezione civile operante su scala intercomunale attivato al verificarsi di un evento calamitoso ricadente in uno dei comuni aggregati.

Grazie all’Unione Montana Valle Maira, si è inoltre potuto dotare la sede di un computer, di un gruppo di continuità per la sala operativa e la sede del Municipio di Dronero, nonché di una grande cartina a muro di tutta la Valle Maira. Sarà messo in funziona anche l’impianto radio, di collegamento con i vari Comuni della valle.A fianco della nuova sede della Polizia Locale, un altro locale non utilizzato è stato rimesso in uso.

Si tratta di locale destinato ai Servizi al Cittadino, che accoglie in questo momento il Punto Informativo Forestale e il servizio di distribuzione materiali per la raccolta differenziata ma che nel prossimo futuro accoglierà anche i servizi per l’impiego, un punto informativo dell’ACDA e l’Informagiovani. I ringraziamenti, per questa realizzazione, vanno in modo particolare all’assessore Marica Bima.