Bra, “Dalla cultura dei diritti a quella dei doveri” con i Lions Club della zona B

Lo sosteneva anche il grande pontefice Giovanni XXIII: «Coloro che, mentre rivendicano i propri diritti, dimenticano o non mettono nel debito rilievo i rispettivi doveri, corrono il pericolo di costruire con una mano e distruggere con l’altra». Lo hanno ripreso, come concetto di fondo – necessario per una civile convivenza tra le persone – anche i Lions italiani e locali. I primi, lanciando il tema di studio «Dalla cultura dei diritti a quella dei doveri» mentre i soci dei Club della zona B della seconda circoscrizione (Alba langhe, Bra del Roero, Bra Host, Canale Roero, Cherasco e Racconigi) insieme hanno deciso di dare vita ad un service che fosse in grado di fare sintesi del tema nazionale e che potesse dare un messaggio da veicolare al maggior numero possibile di cittadini di tutta la zona. Ne è scaturita l’idea di fare una campagna di comunicazione con ampia risonanza – sia a mezzo di grandissimi manifesti 140x100 affissi nei comuni dei rispettivi Club, sia grazie all’utilizzo dei bus urbani – che sarà attiva per tutto il mese di aprile. Molto significativo e diretto lo slogan scelto: «Il diritto alla salute, il dovere alla prevenzione» illustrato da due «leoni» nell’atto di accompagnare un bambino ad un controllo medico e nell’insegnargli la prevenzione dentaria, mediante la semplice operazione di lavarsi i denti.

Roberto Costamagna, attualmente secondo vice del Bra Host, che he seguito passo passo questo service, commenta: «Oltre ai classici manifesti affissi nelle bacheche di paesi e città, abbiamo scelto di utilizzare gli autobus che, attraversando città e paesi, incrociano sia i flussi pedonali che quelli veicolari; inoltre, muovendosi capillarmente sul territorio, garantiscono un elevato numero di contatti». Oltre ai bus arancione della conurbazione braidese (che, lo ricordiamo, raggiunge anche i comuni di Cherasco e di Sanfrè) lo slogan «viaggerà» lungo la tratta Fossano – Bra – Alba e su quella che collega Racconigi con Savigliano. Conclude Costamagna: «Il rispetto dei nostri doveri è la chiave per mantenere i nostri diritti».