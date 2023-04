Bra, fede e tradizione per la solennità dell’Addolorata nella Via Crucis cittadina (FOTO)

Cuore, partecipazione, coinvolgimento. Con la solennità dell’Addolorata nella Via Crucis cittadina della serata di venerdì 31 marzo, l’Arciconfraternita della Misericordia di Bra e l’Unità Pastorale 50 hanno dato il via al percorso di avvicinamento ai Riti della Settimana Santa.

Decine di fedeli in processione, alcuni cittadini sui balconi o appostati ai lati delle strade per assistere al passaggio del corteo presieduto dal vescovo ausiliare di Torino, monsignor Alessandro Giraudo, in una testimonianza di fede autentica, genuina, popolare.

La luce dei cuori ha squarciato il buio delle strade della città. A vigilare sul serpentone di persone, è stata la Polizia locale, lungo un percorso che ha toccato via Moffa di Lisio, la chiesa di Sant’Andrea Apostolo, via Rambaudi, via Vittorio Emanuele II, la chiesa di San Giovanni Battista, via Marconi, la chiesa ortodossa di Santa Caterina, via Principi di Piemonte, via Audisio, via Vittorio Emanuele II, la chiesa di Sant’Antonino e la chiesa dei Battuti Neri.