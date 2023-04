Bra, il parco del Belvedere ripulito dagli Amici dei Giardini della Rocca, Legambiente e Comunità Laudato si’ Bra 2

Non solo è molto green, ma è top per ottimizzare il tempo, facendo anche qualcosa di positivo. Dalla mattina di sabato 1° aprile i giardini del Belvedere di Bra sono ancora più puliti, belli e ricchi di nuove piantumazioni.

È grazie all’impegno di tanti volontari che si sono dati appuntamento in abiti da lavoro per un bell’esempio di cittadinanza attiva: qui hanno davvero senso parole come sostenibilità, circolarità, biodiversità e rispetto dell’ambiente.

L’idea non è nuova per l’associazione Amici dei Giardini della Rocca che in molti anni ha curato questo polmone verde della città, così amato dai braidesi che qui vengono a leggere, praticare attività ginnica, fare gli innamorati, bacio dopo bacio, un sussurro dopo l’altro.

Questa volta lo ha fatto insieme a Legambiente e alla Comunità Laudato si’ Bra 2, alla quale ha ceduto il testimone dell’opera di salvaguardia per poi lasciare un saluto attraverso la pagina Facebook Amici dei Giardini della Rocca, dove sono state pubblicate le foto della giornata.