Elezioni, presentata la squadra a sostegno del candidato sindaco Michele Pianetta

Passione, competenza, condivisione e coraggio. Questi i punti che accomunano i componenti della lista "Per Villanova" che sostiene la candidatura a sindaco di Villanova Mondovì di Michele Pianetta.

Vice sindaco uscente e assessore alle Commercio ed Artigianato, Attività Economiche, Industria, Sport, Manifestazioni ed Innovazione, Pianetta ha 36 anni, è sposato ed è papà di tre figli. Ieri sera, venerdì 31 marzo, in un teatro "Garelli" gremito i componenti della sua squadra si sono presentati alla cittadinanza, illustrando i progetti che metteranno in campo se saranno chiamati ad amministrare. Le proposte sono state elaborate a partire dai suggerimenti e dalle criticità evidenziate dai cittadini nel questionario proposto dalla lista, che ha ottenuto 603 risposte.

Si va da "Le vie dell'acqua", progetto per un percorso ciclo-pedonale all'interno del concentrico, all'ammodernamento della rete irrigua, da realizzare a valere sui fondi del PNRR.

Fuclro centrale per i prossimi anni sarà intervenire sulla sicurezza stradale, coinvolgendo gli enti preposti, per mettere in sicurezza le direttrici principali del paese: via Frabosa, via Fratelli Biscia, via Roccaforte, etc.; tra le proposte realizzazione di rotatorie o, in alternativa, inserimento di velox fissi e semafori. Obiettivo del gruppo quello di implementare l'impianto di videosorveglianza e creare le comunità di controllo di vicinato, già attivate in altri comuni. Allo studio anche la creazione di una comunità energetica: la proposta verrà presentata in dettaglio il prossimo 17 aprile in occasione dell'incontro con le attività produttive.

Ampio spazio è dedicato alla scuola nei progetti di "Per Villanova": voucher trasporto per permettere agli alunni di effettuare visite mirate in luoghi come la biblioteca, il municipio o altri considerati importanti per l'apprendimento; valorizzazione degli spazi esterni, con una creazione di un'aula all'aperto e la promozione di incontri e letture, anche animate, all'interno della biblioteca civica, con l'organizzazione di iniziative differenti per le diverse fasce d'età dei ragazzi. In cantiere anche un corso di nuoto (sul modello di quello per lo sci, ndr) per i ragazzi delle scuole, con base alla piscina locale. Il recupero e la valorizzazione del centro storico partirà anche dalle scontistiche per chi sceglierà di ristrutturare un immobile o per chi deciderà di aprire una nuova attività commerciale.

Per coinvolgere di più le frazioni, il gruppo di "Per Villanova" propone incontri e dibattiti in loco per favorire scambi e aggiornamenti diretti tra cittadini e amministrazione. Si lavorerà anche per una maggiore attenzione e controllo per il decoro urbano e contro l'abbandono dei rifiuti.

In progetto vi è anche la creazione di un ufficio che possa dare assistenza e accoglienza ai nuovi cittadini e agevolare i villanovesi nella compilazione per richiesta dello SPID, pagamenti PagoPA o altri documenti che prevedono la compilazione online.

Per quanto riguarda gli eventi il gruppo ha intenzione di valorizzare il lavoro fatto dalle associazioni frazionali che, fino al covid, si sono sempre organizzate calendarizzando tutti gli appuntamenti. Tra le novità la creazione dell'evento culinario "Festa dei popoli".