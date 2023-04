Lunedì a Mondovì i funerali di Irene Garelli, dipendente del Consorzio Monviso Solidale

Saranno celebrati lunedì 3 aprile alle 15,30 nella parrocchia del Ferrone di Mondovì, i funerali di Irene Garelli, morta venerdì 31 marzo all'ospedale Santa Croce di Cuneo a soli 61 anni.

Lavorava per il consorzio Monviso Solidale ed era referente dell'ufficio infanzia della sede di Fossano, con competenza anche a Savigliano. Per anni è stata la professionista che con competenza e profonda disponibilità ha accompagnato decine, probabilmente centinaia di famiglie nel percorso adottivo, coordinando le equipe all'uopo costituite caso per caso.

Toccante il ricordo del collettivo dei "genitori for ever", costituito da numerose delle famiglie adottive che Irene Garelli ha accompagnato durante la su attività: "Irene Garelli è stata la nostra 'Cicogna', ci ha accompagnato nel percorso faticoso e meraviglioso dell'adozione, ha accolto le nostre lacrime di dolore e la nostra gioia. Ha condiviso con noi paure e perplessità, ci ha donato entusiasmo e la possibilità più bella al mondo di diventare mamma e papà. Ci ha fisicamente accompagnati ad incontrare i nostri figli, non ci ha mai lasciati soli perché di fronte alle nostre necessità lei c'è sempre stata. Per questo, e per un suo apparente tratto un po’ burbero che si scioglieva subito nel sorriso, in uno dei tanti racconti che abbiamo propinato ai nostri figli per crescerli consapevoli della loro storia da costruire, Irene era la 'gufetta saggia' che sapeva indicare agli altri animali dove accompagnare quel pezzetto di stella divenuto bimbo da loro ritrovato solo nel bosco per trovare un papà e una mamma amorevoli. Una donna determinata e solare che ci è sempre stata accanto, prima, durante e dopo il nostro percorso e, in senso immanente, un vero e proprio membro delle nostre variegate famiglie. Da lei abbiamo imparato che il rapporto di parentela tra noi e i nostri figli sarebbe stato scritto nel DNA delle nostre anime in modo molto più preciso, diretto e inevitabile di quanto sa fare la biologia.

Sappiamo che i fardelli che Irene ha portato nella vita sono stati pesanti e dolorosi, e per questo ancor di più ci piace pensare che la gioia che ci ha procurato abbia potuto in qualche modo alleviare le sue fatiche quotidiane e dare luce anche ai suoi giorni.

Da quest'anno, dopo lo stop obbligatorio del covid, siamo tornati a incontrarci nel gruppo dei genitori adottivi da lei organizzato, in cui credeva e a cui teneva in modo particolare. Irene voleva infatti che noi genitori che abbiamo condiviso un pezzo di strada comunitaria continuassimo a camminare insieme in un clima di confronto, di aiuto e di amicizia.

Noi siamo infinitamente grati di questa possibilità che ci ha offerto, ci sentiamo responsabili dell'eredità morale che ci ha lasciato e continueremo a proseguire proprio come lei ci ha spinto a fare".

Il rosario verrà recitato domenica 2 aprile alle 20.30, sempre nella parrocchia del Ferrone.

La famiglia chiede non fiori, ma opere di bene.

Irene Garelli aveva già perso il marito Gigi e il figlio Federico Baracco. Lascia il figlio Giulio con Romina e la piccola Luna, la mamma Anna, il fratello Paolo e parenti tutti.