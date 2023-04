Mondovì, la nuova Fiera di Primavera nel nome di piante, fiori e musica

“V'è qualcosa nella primavera che non si può esprimere a parole”. Persino il Premio Nobel Isaac Singer faticava a descrivere quel caleidoscopico intreccio di fiori, profumi, luci e colori che da sempre caratterizza le prime settimane di aprile. Merito di un’atmosfera onirica che rimane intrappolata negli occhi di grandi e piccoli e che il Comune di Mondovì, in seno alla Sessantaduesima edizione della Fiera di Primavera prevista per il 15 e 16 aprile prossimi, ha provato a ricreare attraverso una nuova sezione dedicata alla floricoltura e al florovivaismo.

Più di trenta gli espositori del settore provenienti dalle province di Cuneo, Asti, Biella e dalla vicina Liguria, per un viaggio olistico nel mondo delle piante, dei fiori, dell’orto e del giardino. Una nuova appendice della Fiera di Primavera realizzata in collaborazione con la giornalista e naturalista Mimma Pallavicini, già redattrice del mensile “Giardini” e consulente per Fabbri Editore, Hachette, De Agostini e Vallardi.

"Abbiamo pensato ad un evento che recepisse le nuove tendenze delle mostre mercato di giardinaggio in Italia e all’estero - il suo commento - nelle quali l’attenzione si è ormai spostata dal semplice acquisto di piante, alla cultura botanica e giardinicola vera e propria. L’obiettivo ultimo, insomma, non è più la semplice vendita, ma la consapevolezza del ruolo imprescindibile che le piante rivestono nella nostra quotidianità".

Non solo mera esposizione, però, ma anche conversazioni, mostre, workshop, laboratori e spazi per i bambini. Diversi, infatti, gli appuntamenti a tema e gli ospiti di prestigio che si alterneranno nella due giorni di kermesse: dall’agronoma Maria Cristina Pasquali, collaboratrice di Geo su RAI3 ed esperta di fitoalimurgia, al maestro giardiniere bolognese Carlo Pagani, noto volto televisivo, protagonista domenica mattina alle ore 10.00 della lezione “A scuola dal maestro giardiniere”; dall’imprenditore Stefano Battaglia, che sabato alle ore 17.00 racconterà “Una storia di oggi partita dai boschi di Mondovì e approdata in tutto il mondo: il tannino di Silva Team e i suoi incredibili utilizzi”, all’architetta monregalese Arianna Tomatis, reduce da numerosi riconoscimenti in giro per l’Italia, che domenica sempre alle ore 17.00 spiegherà come gli stili e i consumi alimentari rispettosi della natura possano salvare l’ambiente e il nostro pianeta; dal “Posto delle fragole” curato dal Comune di Peveragno a momenti divulgativi sulle zucche (Nando Musso), i licheni (Erika Chiecchio) e i piccoli frutti (Comizio Agrario). Per entrambe le giornate, poi, presentazioni di libri e tante offerte ludico-didattiche per i più piccoli, con la costruzione di hotel per insetti, le rifiniture di presse da erbario per essiccare i fiori, il grande gioco dell’oca alle erbe, la semina di ortaggi con diversi animatori e il “Gioca con il Parco” in collaborazione con le ragazze del Servizio civile universale ambientale dell’Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Marittime.

"Per noi questa è un’edizione “zero” - le considerazioni del sindaco Luca Robaldo e dell’assessore alle Manifestazioni, Alessandro Terreno - che vuole essere l’anteprima di un format più ambizioso da sviluppare nei prossimi anni. Grazie fin da ora a tutti coloro che ci stanno supportando, dai nostri uffici tecnici alle associazioni cittadine, dalle realtà di promozione turistica e territoriale al Comizio Agrario di Mondovì, che da sempre intreccia sperimentazione, innovazione e divulgazione. La Fiera di Primavera 2023 mantiene il suo cuore storico con l’area mercatale, i produttori agricoli, la rassegna zootecnica e l’esposizione di motori, autoveicoli e tempo libero, ma si arricchisce di una nuova anima più esperienziale che amalgama natura e musica. Il sabato sera, infatti, dj set in molti locali del centro storico e per l’intero fine settimana abbiamo in serbo diverse sorprese grazie alla disponibilità della Scuola di Musica di Mondovì. Un modo per brindare alla primavera e alla riqualificazione del centro storico che speriamo possa incontrare il favore dei cittadini e dei turisti".

Tra le diverse aree espositive che da sempre impreziosiscono la manifestazione, dunque, anche la rassegna zootecnica di piazza Carlo Ferrero “Prima-Vera”, organizzata in collaborazione con l’Anaborapi.

"Nell’aprile del 1959 si svolgeva la prima edizione della Fiera di Primavera di Mondovì e già ai tempi le eccellenze zootecniche del Monregalese erano le assolute protagoniste dell’evento - rileva il vicesindaco Gabriele Campora. "Anche in questa nuova edizione della Fiera non poteva quindi mancare un’area dedicata all’esposizione dei bovini di razza Piemontese. Grazie alla disponibilità dell’Anaborapi e dei singoli allevatori, avremo decine di capi in mostra, per uno spazio espositivo di alto valore culturale, didattico e gastronomico in virtù dell’apposito padiglione di degustazione"

NOVITA'

• Il posto delle fragole: in Piazza Moizo un mondo di fragole a cura del Comune di Peveragno

• Contest di fotografia sui fiori: su Instagram a cura dell’associazione fotografica Mondoviphoto

• Mostra didattica di piante spontanee commestibili Riconoscerle e cucinarle. A cura di Maria Cristina Pasquali

• Scambio dei semi tra amatori. Presente la Proloco di Piozzo con i semi d 500 varietà d zucca da regalare ai visitatori.

• La cornice di fiori per la foto ricordo

• Visita guidata alla sede del Comizio Agrario di Mondovì

• La stanza dei bambini

• Attività ludiche e creative per i bambini da 4 a 12 anni

INTRATTENIMENTO MUSICALE

Sabato 15 aprile musica e intrattenimento nel Rione Breo

La tassa SIAE sarà dispensata per tutti i locali che avranno la possibilità di fare musica nel proprio dehor.

IL PROGRAMMA

sabato 15 aprile - mattino

10 Il mondo delle zucche... Parola di Piozzo! Scegliere, seminare e coltivare zucche con i consigli dell’esperto Nando Musso. Per tutti i visitatori saranno a disposizione i semi di oltre 500 varietà di zucche coltivate ogni anno dalla Proloco di Piozzo per la Fiera della Zucca di ottobre.

10.30 Visita guidata alla sede del Comizio Agrario e ai suoi documenti.

11.30 Le erbe spontanee commestibili illustrate da Maria Cristina Pasquali partendo dal libro suo, del fotografo Carlo Bava e dell’artista Alessia Zucchi “Muro io ti mangio!”

sabato 15 aprile - pomeriggio

14.30 Innestare le piante, un’arte da imparare. Workshop con Piero Marabotto e Alessandro Corbellini, Comizio Agrario di Mondovi

15 Fiori e ambienti delle Alpi Liguri e Marittime presentazione della pubblicazione attraverso una visita virtuale alle Stazioni Botaniche Alpine nella Valle Pesio e al Giardino Alpino “Valderia” nella Valle Gesso: aspettando la loro fioritura avremo l’occasione di immergerci in un emozionante percorso di scoperta della biodiversità vegetale di questo angolo di paradiso tra le Alpi Liguri e Marittime.

15.30 Olio di neem, una soluzione naturale contro i parassiti delle piante. Ne parla l’esperto Alfredo Lugli

16 Piccoli frutti, grandi virtù. Consigli di impianto, cure e valorizzazione con il tecnico agrario Ezio Giraudo, Comizio Agrario di Mondovi.

Lettura di "Il piccolo re dei fiori” per bambini da 4 a 6 anni a cura di Milena Bellonotto (Vento di Foglie). Tributo a Kveta Pacovska, autrice e illustratrice recentemente scomparsa (1928 - 2023).

16.30 La merenda dei bambini. Piante golose (e qualche regalino a chi indovina quante piante ci sono nel menu della merenda)

17 Visita guidata alla sede del Comizio Agrario e ai suoi documenti

Una bella storia di oggi partita dai boschi di Mondovì. Il tannino di Silva Team e tutti i suoi incredibili utilizzi. E a margine una storia istruttiva di economia circolare monregalese. Conversazione con S. Battaglia

Domenica 16 aprile - mattina

10 A scuola dal maestro giardiniere. Carlo Pagani racconta i lavori di aprile nel giardino, nell’orto e nel frutteto e il modo di far fiorire anche balconi e davanzali per tutta l’estate.

10,30 Visita guidata alla sede del Comizio Agrario e ai suoi documenti.

11 ANTEPRIMA NAZIONALE. Natura del Piemonte da raccontare. Presentazione in anteprima del libro “Wild Piemonte. Quattordici schizzi naturalistici d’autore” con il curatore Simone Siviero e alcuni degli autori dei racconti. I diritti d’autore dalla vendita del libro saranno devoluti alla sezione torinese dell’Associazione Pro Natura a sostegno delle attività.

11.30 Che cos’è l’agroecologia. Come l’agricoltura sposa, o dovrebbe sposare, il rispetto dell’ambiente e della salute dell’uomo. Ne parla l’agrotecnco Andrea Giaccardi, Comizio Agrario di Mondovi.

12 Brindisi augurale per il compleanno di Carlo Pagani maestro giardiniere, alla salute sua e di tutti i maestri giardinieri

Domenica 16 aprile - pomeriggio

14.30 Né fiori né funghi siamo licheni! Erika Chiecchio, naturalista e dipendente presso le Aree Protette Alpi Marittime, racconta la strana storia di organismi vegetali così particolari e unici, che vivono ovunque, in luoghi talvolta impensabili e che sono formidabili indicatori nel rilevamento dell’inquinamento atmosferico. A chi partecipa alla conversazione, IN OMAGGIO UN LIBRO che illustra i licheni (sino a esaurimento).

15 Orti e Giardini in miniatura, pillole di benessere. Praticare l’orticoltura fa bene, anche se si ha solo un balcone. Milena Bellonotto, ortoterapista, racconta i meccanismi positivi per la salute quando si mettono le mani nella terra e dà una dimostrazione pratica di composizione in cassetta con fiori e ortaggi.

16 Visita guidata alla sede del Comizio Agrario e ai suoi documenti

16.30 La merenda dei bambini. Piante golose (e qualche regalino a chi indovina quante piante ci sono nel menu della merenda)

17 Che cos’è la foresta commestibile e perché dovremmo pensarci. Conversazione dell’architetta paesaggista monregalese Arianna Tomatis. Stili e consumi alimentari consapevoli e rispettosi della natura contribuiscono a salvare l’ambiente, il nostro pianeta e la nostra salute. Al termine un tè e altre conversazioni.