Calcio. Serie D, doppio Gagliardi e Panattoni: tris Sanremese, Fossano ko

SANREMESE-FOSSANO 3-0 (36' rig. e 55' Gagliardi, 45' Panattoni)

Negli ultimi minuti è più che altro accademia. Finisce col tris Della Sanremese. Fossano fanalino di coda ko e matematicamente retrocesso in Eccellenza

90' saranno tre i minuti di recuperl

86' secondo giallo tra i matuziani, questa volta per Pellicanò

80' tra gli ospiti Rodi prende il posto di Fogliarino

77' nel Fossano Alvitrez rileva Malltezi

74' ultimi due cambi nella Sanremese: Del Barba per Panattoni e Owusu per Riviera. Nel Fossano Viglietta per Premoli

69' primo cambio nel Fossano: fuori Barbagiovanni dentro Delmastro. Nella Sanremese primo giallo del match per Riviera

62' triplo cambio tra i padroni di casa: Aita, Pellicanò e Rizzo rilevano Bregliano, Gagliardi e Scalzi

55' Gagliardi ruba palla dopo una rimessa dal fondo al limite dell'area e dopo vari tentativi di crearsi lo spazio riesce a trafiggere Chiavassa. Tris della Sanremese

54' ancora il 27 sanremese ci prova su punizione, il pallone finisce di poco a lato

52' bella azione manovrata della Sanremese che porta Scalzi al tiro, si distende e blocca l'estremo ospite

50' ci prova anche Malltezi ma il suo tiro è completamente fuori misura. Fossano più propositivo in questo avvio di ripresa

46' duplice occasione per Alfiero che per due volte sbatte sul muro della difesa matuziana

Inizia la ripresa

Finisce il primo tempo

45' raddoppio matuziano con Panattoni che si trova solo davanti a Chiavassa dopo un batti e ribatti sul quale il Fossano chiedeva un fuorigioco dell'attaccante che però il guardalinee non segnala. Per Panattoni è la prima rete in biancazzurro

42' gran bomba di Scalzi di sinistro che esce di poco. Chiavassa era battuto

40' forti del vantaggio, i biancazzurri prendono coraggio: ancora Gagliardi si prepara bene la conclusione di sinistro che termina non di molto sopra la traversa

36' Bechini si procura il rigore che Gagliardi trasforma baciando prima il palo ma spiazzando Chiavassa. Sanremese in vantaggio

34' ci prova ancora Valagussa ma stavolta non riesce a inquadrare lo specchio della porta

26' tanto gioco ma poche occasioni create. È la Sanremese ad avere il pallino del gioco ma negli ultimi minuti prova a uscire il Fossano

16' Valagussa scalda i guantoni a Chiavassa

14' ancora Gagliardi su punizione, palla fuori

6' Panattoni libera benissimo Gagliardi che entra nell'area piccola ma la sua conclusione viene deviata in corner

1' inizia il match! Prima del via, maglia celebrativa consegnata dal presidente Masu a Scalzi e Bregliano per aver raggiunto le 200 presenze in maglia sanremese

SANREMESE: Tartaro, Bregliano, Mikhaylovskiy, Bechini, Riviera, Gagliardi, Aperi, Valagussa, Panattoni, Scalzi, Larotonda. A disp. Bohli, Maglione, Del Barba, Giacchino, Aita, Owusu, Pellicanò, Rizzo, Nouri. All. Giannini.

FOSSANO: Chiavassa, Barbagiovanni, Cannistrà, Scotto, Galvagno, Fogliarino, Alfiero, Simonetta, Premoli, Malltezi, Quaranta. A disp. Ricatto, Medda, Rodi, Delmastro, Crosetti, Viglietta, Alvitrez. All. Viassi.

ARBITRO: Vicari di Lovere