Rubò i gioielli di famiglia all'anziana che assisteva: badante condannata

“Rubare l’oro e i ricordi di famiglia a un’anziana è come rubare un pezzo di vita”: è iniziata con queste parole la richiesta di condanna da parte della Procura nei confronti di una donna, di origini romene, accusata di furto ai danni dell'anziana, classe 1936, che assisteva.

Sono circa una cinquantina gli oggetti in oro che le erano stati sottratti nel periodo in cui l’imputata lavorava nella sua casa di Genola. Era il 2020. I gioielli, i cimeli di famiglia, erano stati nascosti dentro una borsa. Di questi, alcuni, in cinque occasioni, erano stati venduti in un negozio compro oro. La prima volta la compravendita di un bracciale con una piastrina fruttò alla badante 340 euro. Seguirono altre cessioni, fino al settembre di quell’anno.

Nel corso dell’udienza l’imputata si è detta dispiaciuta per quanto accaduto e ha parzialmente risarcito il danno con la restituzione di parte del denaro indebitamente ottenuto. Il giudice ha derubricato l’accusa di furto in abitazione in furto semplice e ha condannato la donna a sei mesi di reclusione e al pagamento di una multa.