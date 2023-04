A Lagnasco è tempo di Fruttinfiore [FOTO]

È ormai entrata nel vivo la XXI edizione di Fruttinfiore, la manifestazione dedicata alla migliore produzione frutticola locale e che ogni anno attira a Lagnasco oltre 40 mila visitatori da tutto il Piemonte e non solo.

Come è ormai consolidato da una tradizione ultraventennale, la manifestazione vuole continuare ad essere un appuntamento irrinunciabile per chi vuole vivere una full immersion nel mondo della frutta e scoprire le ricchezze alimentari e culturali del territorio. Fruttinfiore, nelle intenzioni di chi l’ha creata e di chi la porta avanti e continua ad organizzarla ogni anno, vuole essere un mix di tradizione e innovazione, la dimostrazione di come le realtà locali siano state capaci di evolversi, trasformando le antiche tradizioni nella moderna frutticoltura, senza abbandonare i valori tipici del territorio.



Il format vincente è confermato: immancabile come sempre lo STAO, il Salone delle Tecnologie Applicate all’Ortofrutticoltura e la Mostra Mercato dove i professionisti del settore e i consumatori possono scoprire le novità tecnologiche ed incontrare le aziende produttrici.







IL MERCATINO DI FRUTTINFIORE



Il Mercatino si riconferma la vetrina dedicata alle eccellenze ortofrutticole, enogastronomiche e artigianali del territorio; anche quest’anno ospiterà numerose aziende locali che possono far conoscere i propri prodotti ai visitatori della manifestazione.





PIAZZA UMBERTO 1° - I CONSORZI DI VALORIZZAZIONE – LE ISTITUZIONI – IL VOLONTARIATO, GLI SHOWCOOKING E GLI SPETTACOLI



Viene riproposto lo spazio “Fruttinpiazza”. La Piazza Umberto 1° diventa infatti il cuore della manifestazione. In Piazza saranno infatti ospitati i gazebi dei Consorzi di valorizzazione dei prodotti del territorio e degli Enti istituzionali che concorrono all’organizzazione della manifestazione, lo spazio denominato “Melagorà” in cui troveranno posto i due prodotti principali del territorio lagnaschese e cioè “La Mela Rossa cuneo IGP” ed il “Crudo di Cuneo D.O.P.“ e lo spazio in cui verranno proposti, nei giorni 1 e 2 aprile, gli showcooking e gli spettacoli abbinati alla manifestazione.



La sera di sabato 1° aprile intorno alle ore 22, dopo lo spettacolo pirotecnico, l’esibizione musicale dei “The Beat Circus” che proprio in occasione di Fruttinfiore daranno inizio alla tournèe celebrativa del loro decimo anno di attività. Andrea, Carlo. Luca e Roberto aspettano tutti in Piazza per rivivere l’atmosfera degli indimenticabili anni ’50 e ’60, in un concerto tutto da ascoltare, cantando e ballando sulle melodie di successi intramontabili italiani e stranieri.



La domenica 2 aprile, lo spazio spettacoli sarà invece dedicata interamente agli showcooking: si comincerà alle ore 12, dopo l’arrivo della “Camminata tra i frutteti in fiore” con la presentazione dell’”APERITIVO FRUTTINFIORE”, inventato, presentato e servito a cura dell’Istituto Alberghiero di Barge.

Una notevole attrazione sarà sicuramente rappresentata dalla presenza, nel pomeriggio alle ore 14,30, di Carmine Gorrasi in arrivo direttamente dalla conosciuta trasmissione “Mastechef”. Il giovane Carmine ci presenterà il “Menù di Fruttinfiore”, da lui stesso preparato e presentato, a base dei prodotti del territorio.

Un dolce appuntamento è invece previsto per le ore 17,30, quando il pasticcere lagnaschese Marco Gullino, si esibirà nella decorazione di un Maxi Uovo di Pasqua che, al termine dell’esibizione sarà rotto e distribuito, fino ad esaurimento, a tutti i presenti.

Sempre in Piazza Umberto 1°, alla domenica si potranno ammirare gli Scultori della Valle di Susa” che, dalle ore 10 alle ore 18, si esibiranno nella loro attività creando dal legno oggetti a forma di frutta e fiori,

Da non dimenticare le ormai tradizionali “Frittelle di mele” preparate dai volontari della Pro Loco e che quest’anno saranno disponibili già dal pomeriggio di sabato 1° aprile e per tutta la giornata di domenica 2 aprile.

E infine, ma non per importanza, lo spazio dedicato al volontariato che, sempre in Piazza Umberto 1° ospiterà il Banco di Beneficenza della Scuola Materna e la Bancarella dei manufatti degli alunni, preparata dalla Scuola Primaria di Lagnasco.





LE NOVITA’ DI “FRUTTINFIORE 2023”



Oltre alla novità rappresentata da una diversa gestione dello spazio di Fruttintavola e di cui si parla in un comunicato a parte, sono diverse le novità che vengono proposte in occasione di Fruttinfiore 2023.



Una novità che sicuramente incontrerà il favore del pubblico, specie se la giornata sarà rallegrata dal bel tempo, è la proposta del Tour dei Castelli e dei Frutteti in Fiore in Elicottero”. Un giro in elicottero, appunto, per vedere dall’alto lo spettacolo delle piante da frutto fiorite, che si spingerà anche a sorvolare alcuni castelli importanti del territorio limitrofo.

L’iniziativa, in collaborazione con “Heliwest Alpi” è prevista per domenica 2 aprile dalle ore 10 alle ore 17. La partenza dei voli è prevista presso il Campo Sportivo Comunale di Lagnasco, sito a circa 300 metri dalla Piazza Umberto 1°, mentre le prenotazioni e l’acquisto dei biglietti per il volo potrà essere effettuata presso il Gazebo dell’Associazione organizzatrice, situato in Piazza Umberto 1°.



Un'altra delle novità è rappresentata dalla Mostra di Moto Storiche”, che, sabato 1° aprile e domenica 2 aprile, dalle ore 9,00 alle ore 19,00, sarà visitabile nel cortile di Casa Piosso in Via Santarosa (diramazione di Via Roma opportunamente segnalata). La mostra è curata e realizzata dall’appassionato lagnaschese Pierangelo Piosso.



In Via Tapparelli, alla confluenza di Via Roma, sia sabato che domenica, sarà presente lo staff VTT (Vehementia Tennis Team) del Tennistadium di Lagnasco che, presenterà attività di intrattenimento e giochi per tutti i bambini, ragazzi e ragazze.

Per i bimbi sarà inoltre predisposta, nel cortile del Municipio, un’apposita area di divertimento con i gonfiabili.





LE PASSEGGIATE IN BICICLETTA



Per quanto riguarda lo sport e l’attività fisica, oltre alla “Camminata” ed alla “Corsa” di cui si parla in modo più dettagliato in un comunicato a parte, tornano anche, dopo il successo dello scorso anno le passeggiate in biciletta denominate “Pedalando insieme” proposte da Terres Monviso in collaborazione con E-XPLO e Vallepo Bike. Presso lo stand di Terres Monviso in Piazza Umberto 1° sarà possibile noleggiare le biciclette (normali o E-bike) e partecipare alle pedalate di gruppo, con accompagnatore cicloturistico, che partiranno dallo stand stesso: sia sabato 1 che domenica 2, rispettivamente alle ore 10 alle ore 14 e alle ore 15,30. Partecipare alle pedalate sarà un ulteriore possibilità per trascorrere un po’ di tempo a contatto della natura, nel grande spettacolo delle piante da frutto fiorite. La passeggiata avrà la durata di circa un’ora, su un percorso completamente pianeggiante ed adatto a tutti.







I CASTELLI DI LAGNASCO E IL GIARDINO DELLE ESSENZE



Dopo il grande battage pubblicitario in occasione della candidatura del complesso dei Castelli di Lagnasco all’iniziativa “I luoghi del cuore FAI”, ed in attesa dei necessari interventi e della successiva riapertura al pubblico, in occasione di Fruttinfiore, ed esclusivamente nei due giorni della manifestazione, sarà possibile usufruire dell’Apertura Straordinaria dei Castelli di Lagnasco”. A cura dell’Associazione “Riapriamo i Castelli” e con la collaborazione della “Delegazione FAI di Saluzzo”, sabato 1° aprile delle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 18,00 e domenica 2 aprile dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14 alle ore 18, i volontari dell’associazione accompagneranno i turisti alla scoperta delle sale più belle del maniero lagnaschese. Sarà possibile prenotare la visita esclusivamente presso il gazebo situato all’ingresso del Castello e la partecipazione alla visita non avrà un costo ma saranno ben accette offerte libere. Naturalmente saranno aperti al pubblico i cortili del Castello e le annesse peschiere. Sarà quindi possibile, anche senza effettuare la visita guidata, fare una semplice passeggiata nelle peschiere e nei cortili del Castello per immergersi nell’atmosfera medievale creata dallo stesso.

Oltre al castello sarà inoltre possibile visitare l’annesso “Giardino delle Essenze” che, oltre ad essere aperto per le visite libere, propone alcuni momenti particolari di sicuro interesse: domenica 2 aprile dalle 10,30 alle 11,30 e dalle 16 alle 17, al costo di soli 6,00 €, Lena, la curatrice del giardino, accompagnerà i partecipanti nell’olfattoteca del giardino per partecipare all’esperienza sensoriale dal titolo “Il risveglio dell’olfatto – visita e sperimentazione per coltivare l’intelligenza emotiva attraverso i profumi delle erbe”.





DIMOSTRAZIONI DI POTATURA