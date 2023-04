"Regione allo sbando: un carosello di dimissioni terremota la sanità cuneese"

A pochi giorni dalle dimissioni della Direttrice Generale dell’Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo Elide Azzan, si dimette anche la Direttrice Sanitaria Monica Rebora.



Che ci fosse poca chiarezza sul futuro dei tanto decantati nuovi ospedali cuneesi, lo diciamo da tempo.



Questo però è un vero e proprio terremoto che richiede chiarimenti immediati da parte dell’Assessore regionale Icardi e del Presidente Cirio. Interrompano per qualche giorno la campagna elettorale permanente e vengano a spiegare ai cuneesi cosa succede.



Il PD della Granda lo chiede con determinazione e invita tutte le forze politiche, le cittadine ed i cittadini cuneesi a fare altrettanto con un sit-in lunedì 3 aprile alle ore 14,00 davanti all’ospedale in via Michele Coppino (vecchio ingresso).



La nostra comunità sarà presente con la vice presidente nazionale del partito Chiara Gribaudo, la sindaca di Cuneo Patrizia Manassero, i consiglieri regionali Maurizio Marello, Daniele Valle e Raffaele Gallo, il segretario regionale Mimmo Rossi e la responsabile salute Valentina Paris, vari amministratori della Granda.



La salute è un bene troppo prezioso, la sanità è un servizio troppo importante per continuare nell’incertezza degli annunci ad effetto e nel fumo di una propaganda permanente.



La segreteria provinciale PD