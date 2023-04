Dimissioni ospedale Santa Croce: "Dobbiamo lavorare uniti per arrivare al risultato, spero in una soluzione entro Pasqua"

È preoccupato per la situazione delicata della sanità cuneese, ma al tempo stesso vuole guardare al futuro con ottimismo. Il sindaco di Busca Marco Gallo, presidente della conferenza dei sindaci dell'Asl Cn1 interviene a pochi giorni dalle dimissioni della Direttrice Generale dell’Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo Elide Azzan, e di quelle della Direttrice Sanitaria Monica Rebora: “Il caso richiede una attenzione particolare e desta inevitabilmente preoccupazione per la città di Cuneo e tutto il territorio. Tuttavia sono convinto che la Regione saprà trovare la soluzione giusta nell'arco di qualche giorno”.

Per Gallo sono due i temi da affrontare di petto: “Anzitutto la tenuta in piedi dell'ospedale Santa Croce che ha bisogno di una guida dal punto di vista sanitario e organizzativo, e poi c'è il tema del nuovo ospedale. Tutti ne vogliamo vedere avviato il cantiere, e contemporaneamente lo speriamo per il nosocomio di Saluzzo e Savigliano. In questa fase delicata e poco chiara vengono a mancare quelle certezze che avevamo fino a poco fa. Ma, ripeto, sono sicuro che la Regione troverà una quadra. Si stanno facendo nomi e ci sarebbero le prime disponibilità”.

Tra i nomi che circolano con insistenza c'è quello di Giuseppe Guerra, presidente dell'Ordine dei Medici provinciale e direttore generale dell'Asl Cn1, incarico che ricopre da giugno del 2021. Saviglianese, Guerra è stato anche commissario straordinario per l'emergenza Covid, sempre nell'ambito della Cn1. “Guerra è persona capace e un nome assolutamente spendibile – commenta Gallo -, ma la decisione spetta a Cirio e Icardi. Spero che prima di Pasqua si risolva la situazione”.

E chiude: “Io ritengo che Cuneo, l'Asl CN1 e tutto il territorio debbano lavorare uniti affinchè questi ospedali si facciano. Come conferenza dei sindaci abbiamo fatto una scelta a suo tempo di realizzare il nuovo ospedale di Cuneo nell'area Carle e quindi si deve proseguire su questa linea. Dobbiamo lavorare uniti per arrivare al risultato, non è il tempo delle polemiche e di rinfacciarsi quanto fatto”.