Ciclismo femminile: tutto pronto per il Gran Premio Esperia in Rosa

Dopo il successo della rassegna tricolore del 2022 il Velo Club Esperia Piasco continua la propria attività organizzativa guardando al mondo femminile.

Domenica 2 aprile si terrà, per la prima volta, il GRAN PREMIO ESPERIA IN ROSA, gara dedicata alle donne open, con partecipazione aperta alle Elite e juniores.

Ritrovo alle ore 11:00 in Piazza Martiri della Liberazione – Piasco, dove si terrà anche la riunione DS alle ore 12:00. A seguire le squadre sfileranno sul palco per la presentazione ufficiale, per poi avviarsi alla partenza, fissata per le ore 13:00.

Il percorso prevede i passaggi a Piasco, Villanovetta, Costigliole Saluzzo, Piasco da ripetere 3 volte indi Villanovetta, Costigliole Saluzzo, Busca, Colletta, Rossana, Piasco da ripetere 3 volte Villanovetta, Costigliole Saluzzo, Piasco.

L’arrivo è posto in Via Venasca, dove le concorrenti giungeranno dopo aver percorso i 97 km del tracciato. Il percorso è pianeggiante nella prima parte pianeggiante, mentre è caratterizzato, nella fase centrale, dalla Colletta di Rossana, salita lunga 4,1 km (128 m 3.8%) da ripetere tre volte. Il dislivello totale di gara è pari a 859 mt. L’ultimo km si presente in leggero falsopiano, nella zona di Sant’Antonio, già teatro di arrivi per le gare giovanili.

È previsto il Servizio spogliatoio e docce presso la palestra comunale di Piasco.

Info: Bruno Salvatico 347 849 1585

Per tutte le informazioni: https://www.federciclismo.it/it/race/gran-premio-esperia-in-rosa/166252/