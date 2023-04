Il Motoraduno di Fossano domenica su Rai TG 2 Motori

Il Motoraduno di Primavera di Fossano, giunto quest’anno al 40° anno, sarà protagonista di uno servizio su Rai TG 2 Motori domenica 2 aprile alle 13.30.

L'evento, organizzato dal Motoclub Fossano, ha richiamato migliaia di appassionati motociclisti da ogni parte d’Italia e dall’estero sabato 25 e domenica 26 marzo.

Come di consueto, Fossano ha dato il benvenuto vestita a festa e trasformato un'area, Piazza Diaz, allestita per il villaggio mototuristico dove erano presenti zone espositive, il Food Park, lo street food, il bike drive gestito da Honda per provare i modelli della casa motociclistica, e dove si sono svolte le straordinarie esibizioni dello Stunt Riding Maurizio Pera Perin.