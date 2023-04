Matteo Messina Denaro e quelle fuitine con una rifugista in Valle Maira

“Ero una donna molto malinconica - racconta Ilaria Lazzo - Sentivo la necessità di stare da sola, in mezzo al nulla. Con la scomparsa di mia madre cominciarono anche i guai economici. Vidi casualmente un annuncio su un giornale dell'epoca. 'Si cerca uomo o donna per gestire il rifugio Stroppia, nel comune di Acceglio’. Mi candidai e presi il primo treno. Dopo un breve corso divenni rifugista. Era l’inizio dell’estate del 1998. Avevo trovato il mio habitat. Oltre a un modo per guadagnare qualche soldo.”

“Il giorno in cui conobbi Felice fu il più bello della mia vita - continua - La passione ci travolse in quell’estate. Mi raccontò che aveva deciso di lasciare il passato alle spalle. Che era stato un uomo facoltoso, ma abbandonò ogni cosa per lavorare come malgaro. Quassù nella montagna più cruda.”