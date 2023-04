Volley A1F. Cuneo, ennesima incompiuta: Busto passa al tie break in una partita combattuta (VIDEO)

La nuova era dei presidenti Patrizio Bianco ed Emilio Manini a capo di Cuneo Granda Volley inizia con una sconfitta: peccato, sarebbe stato un buon auspicio per una società che ha tanto bisogno di ritrovare la giusta serenità.

Finisce 2-3 (22-25/26-24/25-19/22-25/12-15) la partita della Cuneo Granda S. Bernardo contro Busto Arsizio. Un risultato che premia le lombarde, brave a mai mollare anche quando Cuneo sembrava avere quale qualcosa in più per centrare la vittoria. Il punto finale lo ha siglato l'ex Alice Degradi, una piccola "vendetta" sportiva.

Un primo set giocato praticamente a muro dalle due formazioni, che ne mettono a segno nove in totale: 5 quelli bustesi, 4 di Cuneo. A fare la differenza, però, gli errori delle piemontesi, ben 10 contro la metà delle avversarie . Un set nel quale l'opposto cuneese Gicquel è costretta a lasciare il posto a Diop con lo 0% in attacco: non rientrerà più. Busto ringrazia e si porta sull'1-0.

L'ingresso di Diop si fa sentire, e con la giovane opposto in campo la manovra delle Gatte riesce più fluida. Sorretta da una ricezione al limite della perfezione (83%) Signorile riesce a smistare il gioco su più fronti, ma è dal centro che ottiene i frutti migliori: Hall mette a terra 6 palle su 7 (86%) e Cecconello 4 su 6 (67). Il resto lo fa il muro (5), compreso quello finale di Diop che riporta il match in parità.

Il terzo vede una supremazia cuneese fin dalle prime battute. Le ragazze di Bellano arrivano a doppiare le avversarie sul 10-5, le lombarde provano una timida reazione ma le Gatte restano concentrare e chiudono agevolmente con una Kutznetsova finalmente un po' meno fallosa.

Il quarto parziale è quello che, forse, dà la svolta alla partita: Cuneo parte bene, si porta avanti anche di parecchie lunghezze, poi si fa raggiungere nella parte più calda e superare nel finale con i soliti errori.

Tie break punto a punto fin verso la metà, poi Busto ha approfittato di qualche errore di troppo della cuneesi e si è involata verso la vittoria.

Amareggiato coach Bellano, che non si dà pace per il solito inizio senza concentrazione: "È la cosa che mi dà più fastidio, e non è la prima volta che entriamo in campo così e questo alla fine della partita pesa". I motivi? "La analizzeremo, anche se tempo ne resta poco, ma vogliamo giocarci i playoff Challenge nel migliore dei modi".

IN CAMPO. Coach Bellano scende in campo con la regista Signorile (capitano) in diagonale con l'opposto Gicquel, schiacciatrici di posto-4 Szakmary e Kutznetsova, al centro Cecconello e Hall, libero Caravello. Risponde l'allenatore di Busto, Marco Musso, con la regista Lloyd e l'opposto Montibeller, a schiacciare e ricevere il tandem Stigrot-Omoruyi, le due centrali Olivotto (capitano) e Zachaiou, il libero Bressan.

LA PARTITA

PRIMO SET. Il primo break dell'incontro è di Busto (2-5) grazie ad un attacco vincente di Stigrot e la palla messa fuori da Gicquel, che però trova l'ace che riporta sotto le Gatte (4-5). La francese si prende un muro avversario e l'E-Work torna a -3 (5-8), Cuneo recupera un break con il muro di Hall (10-11), poi pareggia con Kutznetsova che ne piazza un altro su Montibeller e siamo 12-12. Le lombarde tornano a correre sull'attacco dalla seconda linea dell'opposto Montibeller (13-15), ma Cuneo pareggia ancora con il primo tempo di Cecconello (15-15). Si gioca sottorete: altro muro bustese e sul 15-17 c'è il primo time out dell'incontro chiamato da Bellano, ma al rientro in campo arriva l'ennesimo errore di Gicquel che mette fuori la palla del 15-18 avversario. Come prima, la francese si riscatta a muro (17-18), ma fatica enormemente in attacco (0% nel set): si prende un altro altro muro (17-20) e Bellano la richiama in panchina inserendo Diop. Di muro in muro: c'è quello di Cecconello e sul 19-20 stavolta è Musso a fermare il gioco. Le sue ragazze tornano a far punti: Stigrot di prima intenzione su battuta insidiosa di Omoruyi (19-22), poi con un altro servizio millimetrico costringe all'errore Kutznetsova: la russa schiaccia in rete la palla del 19-23. Cuneo recupera un break, ma la battuta sbagliata di Diop chiude il set 22-25.

SECONDO SET. Per Cuneo coach Bellano lascia in campo Diop. Busto avanti 3-5, le piemontesi pareggiano a 9 grazie al muro di Diop, ma le lombarde tornano avanti 10-12 su attacco diagonale di Stigrot. Nuovo aggancio di Cuneo a quota 14 con un muro di Cecconello, che fa pari con quello messo a terra da Diop per il primo break dell'incontro delle piemontesi sul punteggio di 17-15. Busto reagisce subito e riaggancia (17-17) le avversarie fermando Diop a muro, ma Cuneo ritenta la fuga sul primo tempo di Hall e sul 19-17 c'è il secondo time out di coach Musso. Mossa azzeccata: muro di Zachaiou ed ace su Kuznetsova che sul 20-21 lascia il campo a Drews. Il set si decide al fotofinish: Omoruyi porta Busto al set ball (23-24), ma un muro cuneese ribalta la situazione, poi Cecconello dal centro segna il 25-24. Chiude il tocco di Diop su servizio velenoso di Szakmary (26-24) ed è 1-1.

TERZO SET. Stavolta è Cuneo ad andare avanti con un paio di muri: Szakmary e Diop costringono coach Musso al time out sul 7-4. Arriva anche il muro di Kutznetsova e c'è il doppiaggio delle Gatte sul 10-5, poi una palla attaccata fuori ed un fallo di posizione fischiato alle lombarde portano Cuneo sul 12-5. Busto riordina le idee e ricomincia a macinare gioco e punti: due attacchi di Omoruyi riportano la E-Work a -4 sul 15-11, ma basta la palla schiacciata in rete da Montibeller a ridar fiducia alla manovra piemontese (19-13). L'ace di Diop sul 22-15 indica che il set ha preso una strada precisa: l'errore al servizio di Degradi è il punto del set ball piemontese (24-18). Chiude l'attacco vincente di Szakhmary.

QUARTO SET. Il pallonetto di Diop dà il break alle Gatte sul 5-3, l'ace di Kutznetosva ed il muro di Signorile costringono Musso al time out sul punteggio di 8-4 per le padrone di casa. Due muri consecutivi delle bustesi riaprono il set riportando la E-Work a -1 (10-9), ma l'attacco in rete di Omoruyi rimette le Gatte avanti 12-9. Omoruyi lascia il posto a Degradi, mentre Diop a muro segna a referto due punti consecutivi che lanciano la Granda S.Bernardo 14-9 e c'è il secondo time out di coach Musso. Busto non molla, con Stigrot si riporta a -3 (17-14), poi Kuztnetsova mette fuori il lungolinea che costringe Bellano ad interrompere il gioco sul 17-15. Continua il turno al servizio di Degradi: Stigrot e la stessa ex schiacciatrice di Cuneo riequilibrano il set, 17-17, ma un errore in attacco delle lombarde rilancia le padrone di casa sul break (19-17). Arriva il muro di Stigrot su Diop e siamo 20-20, l'errore di Cecconello ed un muro delle lombarde portano Busto sul 23-21 che chiude 25-22 grazie all'errore in attacco di Diop.

QUINTO SET. Cuneo avanti 2-0 con il contrato a rete vinto da Hall, l'ace di Diop porta le Gatte avanti 4-1. Busto non molla e torna sotto (5-4) con il pallonetto di Degradi, poi pareggia 6-6 a muro e al cambio campo avanti di un punto (7-8). Il muro di Omoruyi su Cecconello dà il break alle lombarde (7-9), ma KUtznetsova pareggia i conti a 10 e Hall a muro porta le Gatte avanti di un punto: sull'11-10 c'è il time out di Musso. Arriva un muro su Diop con Busto che torna avanti 11-12, poi c'è quello di Stigrot su Hall e siamo 11-13: la palla in rete al servizio di Diop regala il match ball alle avversarie che chiudono con il punto dell'ex Degradi.