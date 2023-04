Volley A2/F: la Roma sente profumo di A1…ma prima deve domare il Puma! Domani (ore 17) il big-match Lpm Bam Mondovì-Roma Volley

Sul binario di Mondovì è in arrivo un treno carico di qualità e voglia di promozione diretta in A1 con due giornate di anticipo. Un convoglio giallorosso, quello della Roma Volley, che raggiungerà il PalaManera, la casa della Lpm Bam Mondovì, con lo scopo di ottenere i due punti che ancora le servono per tagliare il traguardo matematico della promozione in serie A1.

Un vagone, dunque, è già carico di champagne ben ghiacciato, pronto per essere stappato al momento giusto dalle capitoline. Tutto già scritto? Forse si, ma forse no! La Roma si troverà di fronte una Lpm che crede fermamente nell’impresa. Un gruppo motivato e che punta a rendere più corposa la propria classifica.

Saremmo dei folli a non riconoscere che il pronostico di questa sfida pende a netto favore delle giallorosse di coach Cuccarini, ma in fondo i pronostici sono fatti anche per essere smentiti. Il Puma ha qualità da vendere e di certo farà di tutto per sovvertire i pronostici. E’ altrettanto chiaro che le ragazze di Solforati dovranno giocare la classica gara perfetta per uscire dal campo con un risultato positivo, ma la Lpm ha i mezzi quanto meno per provarci.

Un’impresa che nelle precedenti 26 partite stagionali giocate dalla Roma, tra Campionato e Coppa Italia, è riuscita solo alla Millenium Brescia, capace di sorprendere la capolista sul proprio domicilio al tie-break. Nelle restanti 25 partite, invece, solo vittorie e tutte da 3 punti. Chapeau!

A prescindere dal risultato finale, però, quella di domenica sarà l’occasione per riabbracciare tre ex Pumine rimaste nel cuore dei tifosi monregalesi. Parliamo dell’opposto albanese Erblira Bici, della centrale Sofia Rebora e della banda spagnola Jessica Rivero. Tre fuoriclasse in campo, ma anche fuori dal campo e che a Mondovì hanno lasciato il segno.

Una grande ex anche per la Roma, con l’opposto Clara Decortes. Insomma una partita da non perdere e che si giocherà davanti una degna cornice di pubblico, con la presenza anche di una cinquantina di supportes giallorossi. Il match sarà arbitrato da Simone Cavicchi e Roberto Russo.

Ricordiamo che è possibile acquistare in prevendita i biglietti per assistere al match sul sito liveticket.it, oppure nel pre partita (dalle 16) direttamente al botteghino presente al PalaManera. Garantita anche per questa gara la diretta streaming sul canale Youtube di Volleyball World, con telecronaca di Daniel Sebastian Ossino e Walter Pechenino. Al Pala Manera il fischio d’inizio è fissato per domenica alle ore 17.