Volley femminile A1. Questa sera Cuneo-Busto, in palio punti pesanti per il sesto e nono posto

Sabato primo aprile alle ore 20:30 la Cuneo Granda S.Bernardo ospita la e-work Busto Arsizio delle ex Zannoni, Zakchaiou e Degradi nell'ultima partita casalinga di regular season. Se le bustocche arriveranno a Cuneo alla ricerca di punti pesanti in ottica sesto posto, le cuneesi scenderanno in campo per trovare il quinto successo interno della stagione e superare in classifica le concorrenti per il nono posto, entrambe alle prese con sfide alle big (Firenze sarà di scena a Monza, Vallefoglia riceve Novara).

QUI CUNEO GRANDA S.BERNARDO Il k.o. al tie-break con Scandicci, oltre al punto in classifica, ha restituito alle gatte la consapevolezza nei propri mezzi e dato fiducia per un finale di stagione ancora tutto da scrivere. Per assicurarsi un cammino più agevole nei quarti dei play-off per la CEV Challenge Cup la formazione di coach Bellano dovrà fare il maggior numero di punti possibile nelle ultime due partite della stagione regolare contro Busto Arsizio e Novara. Ora nel mirino c'è il confronto con le farfalle, reduci dall'importante vittoria da tre punti su Casalmaggiore, una diretta avversaria per il sesto posto. C'è una brutta sconfitta nella gara di andata da riscattare, c'è l'ottima prestazione offerta contro Scandicci a cui dare continuità: le motivazioni non mancano. Se la Cuneo Granda S.Bernardo saprà giocare di squadra come con Scandicci, con gli innesti in corsa a dare un apporto fondamentale, allora nessun risultato le sarà precluso in questo epilogo di regular season e soprattutto nei play-off per la CEV Challenge Cup, la novità di questa stagione.A fare la differenza potrà essere il pubblico cuneese, chiamato a spingere capitan Signorile e compagne verso il decimo successo stagionale, il quinto casalingo. Per gli appassionati biancorossi sono a disposizione ancora una volta 1.500 posti in tribuna rossa al prezzo di due euro grazie al contributo di Isiline, storico provider saluzzese gold sponsor della Cuneo Granda Volley. Il match sponsor sarà Caffè Costadoro, gold sponsor della Cuneo Granda Volley e azienda che da sempre crede nei valori trasmessi dallo sport, quali passione, dedizione e lavoro di squadra, fondamentali per raggiungere risultati ambiziosi. A testimoniarlo il supporto a Base Running, ASD affiliata al CONI-Fidal, punto di riferimento per i runner torinesi, e la partnership con il Pecco Fan Club, che sostiene il campione mondiale della MotoGP Francesco Bagnaia.

A NOVARA CON I CRAZY CATS BIANCOROSSI I Crazy Cats biancorossi organizzano la trasferta a Novara per la partita con la Igor Gorgonzola Novara di sabato 8 aprile (ore 20:30). Per informazioni e adesioni è possibile contattare il referente Fabio Bruno (347.9759882).

BINTO DIOP, OPPOSTA CUNEO GRANDA S.BERNARDO «Se sapremo ripetere la prestazione di sabato scorso potremo portare a casa punti importanti per il nono posto, un obiettivo a cui teniamo. Come con Scandicci, dovremo giocare come sappiamo e farlo con costanza; se ci riusciremo, verrà fuori una bella partita. Possiamo ancora migliorare nella gestione dell'errore, soprattutto in battuta, ed essere più incisive nei momenti clou».

LE AVVERSARIE Con la vittoria interna su Casalmaggiore di domenica scorsa la e-work Busto Arsizio si è messa alle spalle il netto k.o. esterno di Macerata della giornata precedente. Se Montibeller è parsa in ripresa dal fastidio a un piede che l'ha condizionata nell'ultimo periodo, Zannoni è stata costretta al secondo forfait consecutivo per un problema muscolare. Le farfalle, attualmente settime a quota 34 punti, gli stessi di Bergamo, nelle ultime due giornate puntano a scavalcare Casalmaggiore, sesta a 37 punti.

I PRECEDENTI Busto avanti 6-2 LE EX Una tra le fila di Cuneo, capitan Noemi Signorile, a Busto nella stagione 2016/2017, tre nelle fila di Busto: Zannoni e Degradi hanno vestito la maglia di Cuneo per due stagioni (la prima dal 2019 al 2021, la seconda dal 2020 al 2022), Zakchaiou per una (2020/2021).GLI ARBITRI Luciani e Mattei

COME SEGUIRE IL MATCH AL PALAZZETTO Biglietti disponibili online su www.liveticket.it fino alle 15:30 di sabato primo aprile e in cassa dalle ore 19.

COME SEGUIRE IL MATCH DA CASA Diretta streaming a pagamento su Volleyball World TV (https://volleyballworld.tv/); -10% sugli abbonamenti mensili e annuali con il codice CUNEOGRANDA10