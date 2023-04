Vedere fattura, pagare moneta

“Buongiorno Avvocato,

avevo bisogno di riparare la mia automobile senza spendere molto e ho chiesto ad amici. Mi hanno mandato da un loro conoscente che fa questi lavori. Era un tizio che viveva in un casolare isolato in campagna, dove c'era anche una specie di officina. Gli ho lasciato il mezzo, dopo qualche giorno sono tornato ed era stato riparato. Abbiamo fatto il prezzo, gli ho chiesto la fattura e lui mi risponde che non ha la partita iva e non è registrato da nessuna parte e quindi in pratica i soldi glieli devo dare in nero.

E' corretto o posso non pagarlo?”

Caro lettore,

per rispondere alla sua domanda bisogna necessariamente distinguere due aspetti.

Un primo aspetto è quello fiscale, perché è evidente che il meccanico a cui si è rivolto non è in regola quantomeno dal punto di vista tributario. Volendo lei potrebbe segnalarlo alla Guardia di Finanza o all'Agenzia delle Entrate, che successivamente effettueranno i controlli e gli accertamenti del caso.

Tuttavia, l'aspetto fiscale riguarda esclusivamente il rapporto tra lo Stato e il meccanico che ha effettuato il lavoro sulla sua autovettura.

Il rapporto che si è instaurato tra lei e il meccanico, invece, è un rapporto di tipo civilistico e precisamente, per come me lo descrive, appare un contratto d'opera, disciplinato dagli artt. 2222 e ss cc.

E' infatti contratto d'opera quello che si instaura tra due soggetti, in cui uno si obbliga verso l'altro "a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione".

Nel caso in cui, invece, il lavoro non fosse prevalentemente proprio, ma vi fosse una struttura organizzata in cui lavorano più persone alle dipendenze di un titolare, si tratterebbe di un contratto d'appalto, che ha una disciplina leggermente diversa per alcuni aspetti rispetto al contratto d’opera, tuttavia, non rilevanti ai fini della questione che lei mi pone.

Ancora diverso è poi il caso delle professioni intellettuali, in cui l'opera prestata non è di carattere materiale, ma fondamentalmente di concetto: ad esempio, l'Avvocato è una tipica professione intellettuale. Le professioni intellettuali hanno una disciplina specifica, che li differenzia dai generici contratti d'opera, dando vita alla peculiare figura dei contratti d'opera intellettuale.

La distinzione sopra illustrata tra contratto d'opera, contratto d'opera intellettuale e contratto d’appalto assume rilevanza perché, in linea generale, la Legge Italiana richiede la necessità di particolari formalità dal punto civilistico solo per le professioni intellettuali.

In particolare, per chi esercita professioni intellettuali è necessario essere iscritto all'Albo ove istituito, ai sensi dell'art. 2231 cc, a pena di impossibilità di chiedere i compensi per le attività prestate. Vi sono poi casi specifici di norme civilistiche che richiedono l'iscrizione ad albi appositi per alcune singole attività, senza cui non è dovuto nessun compenso per chi le esercita, ad esempio per i mediatori ai sensi della Legge 39/1989.

In linea generale, tuttavia, il diritto civile non richiede nessuna particolare iscrizione ad albi, né altre specifiche formalità burocratiche o fiscali affinché sia esercitata un'attività che sia legittima fonte di obbligazioni civilistiche tra le parti. Il diritto civile, anzi, riconosce una generale libertà di impresa e di lavoro autonomo (Cass. nn. 14085/2010, 13342/2018, 8450/2023).

Nel caso che lei pone alla mia attenzione, l'attività di meccanico può essere svolta, dal punto di vista civilistico, anche senza nessuna iscrizione di tipo amministrativo e senza partita Iva e il contratto d'opera che ne deriva risulta ciononostante legittimo. Chi esercitasse l'attività in tal modo rischia conseguenze amministrative e tributarie, ma il rapporto sorto con i clienti è valido, con la conseguenza che è comunque dovuto il compenso per l'opera prestata.

In conclusione, caro lettore, le devo rispondere che il meccanico a cui si è rivolto ha diritto a chiederle il corrispettivo pattuito per l'attività prestata di riparazione dell'autoveicolo.