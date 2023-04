Alba raccoglie 1.500 euro per Dynamo Camp

Alta cucina, spettacoli di magia, divertimento, ma soprattutto solidarietà. È stata una cena riuscitissima quella organizzata dai volontari albesi, in collaborazione con Alba Accademia Alberghiera per raccogliere fondi a favore di Dynamo Camp, ente che offre in maniera gratuita programmi di terapia ricreativa rivolti ai bimbi e ai ragazzi dai 6 ai 17 anni affetti da patologie gravi e croniche.

“È stata una sera davvero perfetta, abbiamo raccolto una cifra importante, 1500 euro. Un grazie a tutte le persone e le aziende che ci hanno aiutato. Un ringraziamento particolare ai dynamici che mi hanno supportato, a Monica, sempre disponibile per questa causa, e ad Alessio il più giovane aiutante, che ha preparato tutti i centritavola”, le parole di Chiara Giribaldi, volontaria e ambasciatrice del gruppo.