Cuneo, il campanile del Sacro Cuore si rifà il look: per pulizia e restauro spesi 180mila euro

Da qualche settimana il campanile del Sacro Cuore in corso Nizza, una delle chiese più amate dai cuneesi, è avvolto in una sorta di telo bianco, interrotto solo da alcuni ponteggi. “Sono iniziati i lavori di pulizia e messa in sicurezza - spiega l’architetto Alberto Boccacci -, che dureranno circa cinque mesi. Per ora tutto procede nei modi e nei tempi stabiliti, con due squadre di restauratori che si alternano per portare avanti due diversi interventi”.



Il restauro - che una coincidenza vede all’opera tutte donne - fanno parte di due ditte piemontesi: una di Biella e l’altra di Bra e si occupano, ognuno per la loro specializzazione, della pulizia e della messa in sicurezza di maioliche, ceramiche e pietre che compongono il campanile del Sacro Cuore.



“L’intervento - prosegue l’architetto Boccacci - mira anche a tutelare dall’usura del tempo queste preziose decorazioni che ormai da qualche anno, purtroppo, non sono più molto salde e quindi cadono, a causa dell’età e gli eventi atmosferici. Oltre al fattore sicurezza, sicuramente dopo una accurata pulizia il campanile sarà ancora più bello”.



L’azienda di restauro biellese è specializzata sul trattamento delle maioliche decorate e del cotto, mentre quella braidese, si occupa principalmente di pietre, marmi, intonaci e mattoni a vista. Costo dell’intervento sui 180mila euro.